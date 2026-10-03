Son Mühür- Hafta sonuna girmişken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 5 ilçeyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 5 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Aliağa’da 5 saatlik kesinti

Aliağa’nın Kalabak Mahallesi’nde saat 08.58 ile 14.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacak. Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Bayındır ve Bayraklı’da 2 saat

Bayındır Pınarlı Mahallesi’nde saat 08.50 ile 10.50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak. Buradaki kesintinin nedeni ana boru arızası olarak açıklandı.

Bayraklı Doğançay Mahallesi’nde ise saat 07.50 ile 09.50 arasında su kesintisi uygulanacak. Kesintinin, istasyonda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle yaşandığı bildirildi.

Dikili ve Konak da listede

Dikili Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 09.00 ile 11.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak. Kesintinin ana boru arızası nedeniyle yapılacağı belirtildi.

Konak’ta ise Ferahlı, Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim ve 26 Ağustos mahallelerinde saat 08.51 ile 11.51 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni ana boru arızası olarak açıklandı.