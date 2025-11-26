Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi, kadın emeğini görünür kılmak ve yerel üreticilere ekonomik katkı sunmak amacıyla düzenlediği Yılbaşı Kermesleri için başvuruları açtı. Kermesler 12–14 Aralık tarihlerinde Dominik Caddesi’nde kurulacak.

Kadın emeğini öne çıkaran kermeslere yoğun ilgi bekleniyor

Konak Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediği ve büyük ilgi gören Yılbaşı Kermesleri için başvuru süreci başladı. Yılbaşı öncesi kente renk katan, aynı zamanda kadınların üretimini destekleyen kermesler bu yıl da tamamen el emeği ürünlerden oluşacak.

12–13–14 Aralık tarihlerinde Dominik Caddesi’nde gerçekleştirilecek kermeslerde stant açmak isteyen Konaklılar için son başvuru tarihi 28 Kasım Cuma olarak açıklandı. Başvurular Konak Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başladı.

Başkan Mutlu: “Kadın emeğini yeniden görünür kılacağız”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yılbaşı Kermesleri’nin hem ekonomik zorluklar içinde kadınların üretimini değerlendirdiğini hem de uygun fiyatlı el emeği ürünlere erişim imkânı sunduğunu belirtti. Mutlu, “Kermeslerimiz geçtiğimiz yıl çok sevildi. Kadınların el emeği ürünleri değerlendi, vatandaşlarımız da sevdiklerine ekonomik yılbaşı hediyeleri alma fırsatı buldu. Bu yıl da aynı amaçla, kadın emeğini görünür kılmayı sürdüreceğiz” dedi.