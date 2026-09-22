Son Mühür- Konak Belediyesi'nin paydaşlığında ve Avrupa Birliği ve BM Kadın Birimi desteğiyle, Sosyal İklim Derneği yürütücülüğünde gerçekleşen “Katılımdan Güce: Türkiye’de Genç Kadınlar Sivil ve Siyasi Alanı Sahipleniyor” projesinin İzmir Forumu, 15-35 yaş arası genç kadınların katılımıyla Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi’nde başladı.

Katılımın önündeki engeller masaya yatırıldı

Gerçekleşecek forum 2 gün sürecek. Açılışa Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ, Konak Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü K. Bülent Köstem ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Bengisu Bilgiçer ile genç kadınlar katıldı.

Forumun ilk gününde, genç kadınlar yerel düzeyde belediye meclisleri ve yerel danışma kurullarına, ulusal düzeyde ise siyasi partiler ile gençlik ve kadın kollarına ilişkin katılım engellerini ve fırsatlarını haritalandırdı. Ayrıca dijital alan, hem yeni bir katılım fırsatı hem de çevrimiçi taciz, dezenformasyon ve yapay zeka kaynaklı risklerin yaşandığı bir alan olarak çift yönlü şekilde değerlendirildi.

Mutlu: “Omuzlarımızdaki yük ağır”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadınlar olarak omuzlardaki yükün ağırlığından bahsederek “Kadın belediye başkanları olarak bizler, omuzlarımızdaki sorumluluğun son derece farkında olarak çalışıyoruz. Çünkü erkek bir siyasetçi başarılı olamadığında bu sadece onu bağlıyor.

Ama bir kadın siyasetçi başarılı olamadığında bu bütün kadınları etiketlemeye, ‘Kadınlar yapamaz, kadınlardan belediye başkanı olmaz’ gibi genellemelere yol açıyor. O yüzden omuzlarımızdaki yük ağır. Kadınlar bulundukları yerlere kolay gelmiyor. Arkalarında yılların birikimi, bulundukları sivil toplum kuruluşlarında, meslek odalarında ya da siyasetin kademelerinde bir erkekten çok daha fazla çalışarak geliyor.

Ama biraz nezaketliyseniz sizi çok kolay sindirebileceklerini, erki elinizden alabileceklerini düşünüyorlar. Artık ayak oyunlarının, kavganın, insanların birbirlerini dedikoduyla aşağıya çektiği bir siyasetin Türkiye’de bitmesini istiyoruz” dedi.

“Asla vazgeçmeyin, korkmayın”

Kentteki kadınlara 'asla vazgeçmeyin' diyen Mutlu “Konak’ta göreve geldiğim gün bu yana kadınların daha görünür olması için çaba harcıyorum. Bulundukları her ortamda kadınların önünü nasıl açabiliriz ve o cam alanları nasıl kırabiliriz, aslında bütün mücadelemiz bunun için. Asla vazgeçmeyin. Asla korkmayın, sizi sindirmelerine, korkutmalarına izin vermeyin. Erkekler bir kadının yöneticiliğinde belediye başkanlığında, milletvekilliğinde, genel müdürlüğünde çalışmaya alışacaklar. Alışamıyorlarsa o ortamları onlar terk edecek, kadınlar asla terk etmeyecek. Bunun için örgütlenme, eğitim, hakların bilincinde olma, haklara sahip çıkma, birleşe birleşe kazanma çok önemli” ifadelerini kullandı.

Gündemde dijital şiddet de var

Projenin detayları hakkında katılımcılara bilgi veren Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz ise şunları söyledi: “2 gün boyunca genç kadınlar olarak İzmir’de, Konak’ta sivil ve siyasi alana katılımdaki gündelik sorunlarımızı konuşacağız, çözümler geliştireceğiz ve sesimizi tüm Türkiye’ye duyurmak için çalışacağız. Projemiz 1 Nisan 2026 tarihinden bu yana yürütülüyor ve 1 yıllık bir program. Avrupa Birliği’nin ve Birleşmiş Milletler Kadın Programı’nın finansal desteğini alıyoruz.

İzmir’de de Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yürütüyoruz. Bu 3. forumumuz. Bariyerleri, engelleri görünür kılmak ve kadınların siyasette ve sivil hayatta söz sahibi olurken, yapısal, kültürel, ekonomik, siyasal yaşadığı engeller dışında artık yeni bir zorluğumuz var. O da dijital şiddet. Birleşmiş Milletler raporlarına göre dijital şiddete en çok yüzde 98 oranında görünür kadınlar uğruyor.

Görünür kadınlardan kast ettiğimiz kadın belediye başkanlarımız, kadın milletvekillerimiz, kadın liderlerimiz, sivil toplum liderleri, aktivistler, gazeteciler. Biz hem sivil hem siyasette dijital şiddetle mücadele için bu programı yürütmek istedik. Katılımlarınız, ilginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum.”