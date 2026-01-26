Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren öğrenciler için hazırlanan etkinlikler, Toros ve Beştepeler Sosyal Tesisleri ile Selahattin Akçiçek ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezlerinde gerçekleştirildi. Tatilin ilk haftasında çocuklar; “Alp Abi ile Stand-up” ve “Clown Sirki” etkinlikleriyle buluştu.

Program kapsamında ayrıca Dodo Pizza iş birliğiyle pizza yapım atölyesi düzenlendi. Atölyede çocuklar kendi pizzalarını hazırladı, süslemelerle yaratıcılıklarını ortaya koydu. Minik katılımcılar, etkinlik sonunda hazırladıkları pizzaları birlikte yedi.

İkinci hafta da dopdolu geçecek

Konak Belediyesi, yarıyıl tatilinin ikinci haftasında da çocuklara yönelik etkinlik programını sürdürdü. Belediyeden yapılan açıklamada, öğrencilerin hem eğlendiği hem de sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklerin farklı merkezlerde devam edeceği bildirildi.

İkinci hafta etkinlik programı

27 Ocak 2026

Alp Abi ile stand up

Saat: 14.00

Yer: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

28 Ocak 2026

The Cabaret – sihirli bir dünya

Saat: 14.00

Yer: Beştepeler Sosyal Tesisleri

29 Ocak 2026

Kukla tiyatrosu – prensin maceraları

Saat: 14.00

Yer: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi