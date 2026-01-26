Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren öğrenciler için hazırlanan etkinlikler, Toros ve Beştepeler Sosyal Tesisleri ile Selahattin Akçiçek ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezlerinde gerçekleştirildi. Tatilin ilk haftasında çocuklar; “Alp Abi ile Stand-up” ve “Clown Sirki” etkinlikleriyle buluştu.
Program kapsamında ayrıca Dodo Pizza iş birliğiyle pizza yapım atölyesi düzenlendi. Atölyede çocuklar kendi pizzalarını hazırladı, süslemelerle yaratıcılıklarını ortaya koydu. Minik katılımcılar, etkinlik sonunda hazırladıkları pizzaları birlikte yedi.
İkinci hafta da dopdolu geçecek
Konak Belediyesi, yarıyıl tatilinin ikinci haftasında da çocuklara yönelik etkinlik programını sürdürdü. Belediyeden yapılan açıklamada, öğrencilerin hem eğlendiği hem de sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklerin farklı merkezlerde devam edeceği bildirildi.
İkinci hafta etkinlik programı
27 Ocak 2026
Alp Abi ile stand up
Saat: 14.00
Yer: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi
28 Ocak 2026
The Cabaret – sihirli bir dünya
Saat: 14.00
Yer: Beştepeler Sosyal Tesisleri
29 Ocak 2026
Kukla tiyatrosu – prensin maceraları
Saat: 14.00
Yer: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi