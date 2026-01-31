Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sırasında Dokuz Eylül Mahallesi’nde bir şahsın uyuşturucu sattığı yönünde bilgiye ulaştı. Elde edilen istihbari bilgiler üzerine ekipler, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Savcılık talimatıyla adrese operasyon düzenlendi

Yapılan takip ve değerlendirmelerin ardından Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararı doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, şüpheli M.A.K.’nin ikametine ve müştemilatına operasyon düzenledi. Belirlenen adrese eş zamanlı olarak giren ekipler, evde detaylı arama gerçekleştirdi.

Binlerce uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda, satışa hazır halde olduğu değerlendirilen toplam 2 bin 226 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen bazı materyaller de incelemeye alındı.

Şüpheli gözaltına alındı, adli süreç başlatıldı

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli M.A.K., emniyete götürülerek ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, adli birimlere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.