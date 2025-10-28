Son Mühür/ Merve Turan- Konak Belediyesi, İnogar Kooperatifi ve İhtiyaç Haritası Kooperatifi arasında toplum kalkınması alanında işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ta daha adil ve üretken bir gelecek için birlikte üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Konak’ta güç birliği

Konak Belediyesi, S.S. İnogar Kooperatifi ve S.S. İhtiyaç Haritası Kooperatifi ile “Toplum Kalkınması Programlarında İşbirliği Protokolü” imzaladı. Protokol; yoksullukla mücadele, eğitim, afet yönetimi, kadın ve gençlerin güçlendirilmesi, çocuklara yönelik destekler ve kültür-sanat projelerinde ortak çalışmalar yapılmasını içerdi.

İmza törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortakları Mert Fırat ve Dr. Ali Ercan Özgür, İnogar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıca ve İnogar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan katıldı.

“Konak için birlikte üretmeye devam edeceğiz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, uzun zamandır birlikte projeler yürüttükleri yaratıcı ekiplerle yeniden bir araya geldiklerini belirtti. Başkan Mutlu, “Bu protokol çok önemli. Zor zamanlarda halk için çözüm üreten, iyi hissettiren bir oluşumla yeniden çalışmak büyük mutluluk. Konak’ta daha güçlü, daha adil ve daha üretken bir gelecek için iş yapmaya ve birlikte üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“İzmir'e kattıklarınız ilham verici”

İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Ercan Özgür, Başkan Mutlu'nun mimar kimliği, yönetim anlayışı ve ortak çalışma kültürü ile İzmir’e değer kattığını söyledi. Özgür, “İzmir’e kattıklarınız ilham verici. Bu işbirliği ile hem Konak’ta hem uluslararası düzeyde örnek projeler geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Konak sizinle aradığı hizmetle buluşacak”

İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı ve oyuncu Mert Fırat da işbirliğinin önemine dikkat çekti. Fırat, “Konak, sizinle aradığı hizmetle buluşacak. Daha önce pek çok projede birlikte çalıştık. Şimdi bu potansiyeli Konak Belediyesi'nin kapsayıcılığı ile birleştirip dünyaya açılacak projeler üreteceğiz” dedi.