Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, ilçedeki yerel sorunların faturasını merkezi hükümete kesmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı’ya sert bir yanıt verdi. Gaziemir’in kronikleşen sorunlarının temelinde belediyecilik hatalarının yattığını savunan Yaşadı, "Bir pazaryerindeki tuvalet sorununu dahi çözemeyen bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi.

"Mazeret siyaseti hakikati örtemez"

Gaziemir siyasetinde sular durulmuyor. CHP Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı’nın, ilçedeki aksaklıkların sorumlusu olarak hükümeti işaret etmesine AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi. AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, yaptığı basın açıklamasında gerçeklerin üzerinin mazeretlerle örtülemeyeceğini vurguladı. Hakikati bulutların arasından sızan bir güneşe benzeten Yaşadı, siyasetin asıl sınavının gerçeklerle yüzleşmek olduğunu ifade etti. Şırlancı’nın "yollar kötü ama sorumlusu biz değiliz" şeklindeki yaklaşımını siyasi gerçeklikten kopuk bir savunma mekanizması olarak nitelendiren Yaşadı, sorumluluktan kaçmanın Gaziemir’e bir fayda sağlamayacağını dile getirdi.

"Borç stoğunun ve yatırımsızlığın mimarı sizsiniz"

İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, yerel yönetimin performansını eleştirirken rakamlar ve geçmişteki yönetim anlayışı üzerinden yüklendi. İzmir’i ve Gaziemir’i uzun yıllardır yöneten kadroların bugün şikayet etme hakkı olmadığını belirten Yaşadı, SGK ve vergi borçlarının birikmesinde tek sorumlunun CHP’li belediye başkanları olduğunu savundu. Seçim dönemlerinde verilen vaatlerin havada kaldığını ve bu vizyonsuzluğun bedelini halkın ödediğini söyleyen Yaşadı, bugün yaşanan yapısal problemlerin kökeninde geçmişte yapılmayan kritik yatırımların ve mali disiplinsizliğin yattığını hatırlattı. Yaşadı’ya göre, suçluyu dışarıda aramak yerine belediye bütçesinin ve kaynaklarının nereye aktarıldığının sorgulanması gerekiyor.

Pazaryerindeki hijyen sorunu ve altyapı çöküşü

Gaziemir halkının günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen sorunlara da değinen AK Parti İlçe Başkanı, somut örneklerle eleştirilerini sürdürdü. Özellikle Dokuz Eylül Pazaryeri’nde yaşanan hijyen ve altyapı eksikliklerine dikkat çeken Yaşadı, en temel insani ihtiyaç olan tuvalet sorununun bile çözülememiş olmasını "belediyecilik iflası" olarak tanımladı. Yeni pazaryeri projelerinin kağıt üzerinde kaldığını, mevcut alanların ise bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldiğini belirten Yaşadı, Gaziemir’in vizyon projelere ihtiyaç duyarken en basit hizmetlerden mahrum bırakıldığını ifade etti.

"Gaziemir Gölü" tepkisi: Sorumluluktan kaçış değil, icraat vakti

Son dönemde yaşanan yağışların ardından ilçede oluşan manzaraların kabul edilemez olduğunu dile getiren İsmail Yaşadı, altyapı yetersizliğinin faturasının vatandaşa kesildiğini söyledi. Yağmur sonrası göle dönen caddeler, yolda mahsur kalan araçlar ve mağduriyet yaşayan esnafın durumunun bir yönetim zafiyeti olduğunu vurguladı. Sayın Şırlancı’nın yolların kötü olduğunu itiraf etmesini bir "farkındalık" olarak gördüğünü ancak bunun yeterli olmadığını belirten Yaşadı, bu farkındalığın bir an önce somut bir icraata dönüşmesi gerektiğini söyledi. "Sorumluluktan kaçmak en kolay yoldur, zor ama onurlu olan ise hizmet üretmektir" diyen Yaşadı, yerel yönetimi polemik üretmek yerine Gaziemir’in gerçek sorunlarına odaklanmaya davet etti.