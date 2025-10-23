Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun öncülüğünde hız kazanan doğal gaz çalışmaları, Gültepe bölgesinde ilk sonucunu verdi. Ulubatlı Mahallesi’nde ilk doğal gaz bağlantısı yapılan evi ziyaret eden Başkan Mutlu, “Konak’ta doğal gazın ulaşmadığı tek bir mahallemiz kalmayacak.” dedi.

Ulubatlı doğal gaza kavuştu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun “Her mahallesine doğal gaz gelmiş bir Konak” hedefiyle başlattığı çalışmalar, Gültepe bölgesinde ilk meyvesini verdi. Belediye meclisinden oy birliğiyle destek alan proje kapsamında Ulubatlı Mahallesi doğal gaz altyapısına kavuştu. İzmirGaz ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda altyapı tamamlanarak ilk abonelikler açıldı.

Başkan Mutlu ilk bağlantıya tanıklık etti

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, 2705 Sokak’ta doğal gaz bağlantısı yapılan ilk evi ziyaret etti. İlknur ve Ahmet Akgün çiftinin evinde gerçekleşen ilk bağlantı sırasında hazır bulunan Başkan Mutlu, ailenin heyecanına ortak oldu. İlk kez doğal gaz ateşinde pişirilen kahveyi Akgün ailesiyle birlikte içen Mutlu, “Bu mutluluğu komşularımızla paylaşmak bizim için büyük bir gurur.” dedi.

“Konforlu ve temiz bir çevre için çalışıyoruz”

Ulubatlı’da ilk doğal gaz ateşini yaktıklarını belirten Başkan Mutlu, “İzmirGaz ile birlikte titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucu mahallemize doğal gaz konforunu ulaştırdık. Söz verdiğimiz gibi; Konak’ta doğal gazın ulaşmadığı tek bir mahallemiz bile kalmayacak. Komşularımızın konforu ve daha temiz bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Gelmez denilen gaz, Başkan Mutlu’yla geldi”

Yıllardır doğal gaz beklediklerini söyleyen Ahmet Akgün, “Gültepe bölgemize gelmez denilen gaz, 30 yıl sonra nihayet geldi. Ulubatlı Mahallesi’nde ilk bağlantının bizim evimize yapılması büyük bir mutluluk. Bu hizmet Başkan Mutlu’nun öncülüğüyle gerçekleşti.” dedi.

“Hiçbir başkan cesaret edememişti”

Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner, bölge halkı adına teşekkür ederek, “Bugüne kadar hiçbir başkanımız bu işe cesaret edememişti. Nilüfer Başkanımız öncülük etti, ilk doğal gazımız bağlandı. Bu hizmetin devamı gelecek.” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.