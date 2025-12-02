Son Mühür / Yağmur Daştan- Konak Belediyesi aralık ayı birinci meclis birleşimi Eşrefpaşa Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda plan değişiklikleri görüşülerek komisyonlara havale edildi. Buna göre; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı ile değişiklikle onaylanan Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında gerçekleştirilen imar uygulamalarında karşılaşılan uygulama sorunlarının önüne geçilmesi ve yürürlükteki imar planının hayata geçirilmesi için plan notlarında gerekli düzenlemelerin yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi ile yine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Merkezi İş Alanı (MİA)” olarak belirlenmiş olan Mersinli Mahallesi, 8611 ada, 1 parselin, “Ayrık Nizam Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önergesi komisyonlara havale edildi.

Küpeli: Burası Konak halkının er meydanı

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP’li meclis üyesi Cemal Küpeli, AK Parti Konak Meclis üyesi Hakan Yıldız’a yönelik eleştirilerde bulundu. Küpeli, AK Partili Yıldız’ın kasım ayı meclis toplantısında yaptığı, “Cemal Bey’e 12 TOKİ davasının hangi gerekçelerle açıldığını ve hangi gerekçelerle durdurulduğunu gösteren bir dosya teslim edeyim” açıklamayı hatırlatarak, “Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Sözcüsü arkadaşımla kooperatifler üzerinden farklı düşüncelerimizi ortaya koyduk. Hakan Bey TOKİ dosyasını bana sunacağını söyledik. Burası Konak halkının er meydanı. Biz hizmet için buradayız, yalan söylemek için değil. Bunları konuşurken orada kalsın diye söylüyorsanız buyurun tekrar edin” ifadelerini kullandı.

AK Partili Önen, soru önergelerini hatırlattı: Yanıt bekliyoruz

AK Partili meclis üyesi İlhan Önen ise, geçtiğimiz meclis toplantılarında sundukları soru önergelerini bir kez daha gündeme getirdi. Önergelerin aylardır cevaplanmadığının altını çizen AK Partili Önen, “Önergeleri askıda bırakmamanızı temenni edeceğim. Ekim ayında önerge vermiştik, ekim ayının ikinci toplantısında cevaplanmadı. Şimdi aralık ayındayız hala tarafımıza bir geri dönüş olmadı. Bu önergeye vereceğiniz cevapla birlikte mahcubiyet hissedeceksiniz. Belediyenin başlangıcından bu yana borç durumunu sormuştuk. Kasım sonu itibariyle tekrardan önergemizin güncel olarak cevaplanmasını talep edeceğiz. Buca Gediz deposunda bulunan ve bozulmuş erzak kolileriyle ilgili bir bilgi talep etmişti. Bu konuda beklenmekte. Başkanlığınız döneminde sumatiklerle ilgili bir çalışma başlatmıştınız, başlamadan Konak’tan kaldırılmıştı. Bunların herhangi bir şekilde Konak’a yükü oldu mu, iadesi gerçekleşti mi? Bir diğer husus ise bütçe görüşmelerinde bahsetmiştik; malum 2026 bütçesini incelediğimizde bununla alakalı bir bütçe vardı. Bu hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Muhtarlarımıza destek amaçlı ayni yardım yapılmasına dair önergemiz bekliyor. Bu önergemizin de görüşülerek karara bağlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Konak’ı konuşmaya başlamalarından memnunuz”

CHP’li Küpeli’nin söylemlerinin ardından söz alan AK Partili Yıldız ise “Cemal Bey’in iki yıl sonra Konak ile ilgili meseleleri konuşmaya başlamasa da Konak’ı konuşmaya başlamalarından memnunuz” tepkisini gösterdi. Yıldız, “Kendisinin meclis konuşmaları içinde Konak dışında o kadar çok konuşması oldu ki. Hayatımda hiçbir zaman yalanla ilgili bir durumum olmadı. TOKİ dosyalarımız hazır. Konakla ilgilenelim, Konak’ı konuşalım. Cemal Bey EXPO aşamasını bir sorsun. Lale Mahallesi’nde kamulaştırma yapıldı, insanlar evlerinden oldu ama imar planlarıyla ilgili bir değişiklik yok. EXPO çıkmazının ne olduğunu sordular mı? Konak Tünelleri’nde Ataman Mahallesi gerçeğini yaşıyoruz. Orada gelen talepler ver; kirayı 20 bin ödüyorlar, 30 bin olsun ve kamulaştırma bedelleri biraz daha artırılsın isteniyor. Bu taleplerle dertleniyorlar mı ben çok merak ediyorum. TOKİ meselesi ortada, kooperatif mağdurları ortada. Bunlardan biri de zatıaliniz. 7 yılı geçirdik, kendileri ikinci yılındalar. Gürçeşme planlarımız yürütmeyi durdurma kararı aldı. CHP’li meclis üyelerinin bununla ilgili çalışması var mı? Gürçeşme’de en rahat çalışma yapacağımız yerde neredeydiler? Büyükşehir’de K planlarını yeniden gündeme getirdik, onlarla ilgili bir bilgileri var mı? Bizim Konak karnemiz çok iyi ama kendileri iki yıl sonra Konak’ı konuşmaya başladıkları için açıkçası memnunum” dedi.

“Yalan ifadesini kabul etmem” sözleriyle Küpeli’nin ifadelerine tepki de gösteren Yıldız, “Eksik bilgilendirme olabilir bilgilendirmekten de memnun oluruz. Er meydanında yalan söylemeyi açıklarlarsa çok memnun olurum” diye konuştu.

Başkan Mutlu ise, “Gürçeşme planları bizim içinde olduğumuz bir plan değil. TCDD Büyükşehir ile anlaşmazlığı nedeniyle mahkemeye başvurmuş. Bizim gerçekten her şeyi çok hızlı yapmak gibi bir amacımız var” yanıtı verdi.

“Basmane için İzmirgaz henüz izinleri almadı”

Son olarak CHP’li meclis üyesi Abdullah Siyahkoç, “Doğalgaz ile ilgili Basmane bölgesinde Ballıkuyu, Ali Reis, Bayramyeri’nde ne gibi çalışmalar var?” sorusu üzerine de Başkan Mutlu, “Basmane Bölgesi için henüz İzmir gaz koruma kuruluna başvurup izinleri almadı. 2026’da almayı ön görüyor. Basmane kentsel sit ve arkeolojik sit alanı. Orada yapılacak her türlü altyapı çalışması için koruma kurulundan izin alınması gerekiyor. Ballıkuyu’da İzBB’nin kentsel dönüşüm alanı ilan ettiği bir yer. Şu an plan revizyonları gerçekleştiriliyor. Yakın zamanda planlarını açıklayacaklardır. Bütün Ballıkuyu’da dönüşüm olduğu için doğal gaz çalışması yapılmıyor” diye konuştu.