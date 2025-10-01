Türk futbolunun altyapı yatırımlarıyla ön plana çıkan kulüplerinden Altınordu, Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile işbirliği yaptı.

Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın 2012 yılında futbol şubesini devralmasının ardından altyapıya yaptığı yatırımlar ve yetiştirdiği genç futbolcularla dikkat çeken İzmir temsilcisi, uzun süredir sürdürdüğü görüşmelerin ardından TFF ile tesislerin kullanım hakkı konusunda anlaşmaya vardı.

Dün gerçekleştirilen görüşmede, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri Altınordu Başkanı Özkan ile bir araya geldi. Toplantının ardından federasyon heyeti, Özkan’ın ev sahipliğinde Metin Oktay Yerleşkesi’nde incelemelerde bulundu. Ziyarette eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu da hazır bulundu.

Tarihe not düşülen ziyaret

Ziyaret programı kapsamında Altınordu Başkanı ve TFF heyeti, kulübün eski başkanlarından İlyas Gönen’in Kemeraltı’ndaki kahve dükkanını ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Altyapı ve milli takımların adresi

Altınordu’nun Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi, altyapı ve milli takımların kampları için önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. 2015 yılında Başkan Özkan tarafından 80 bin metrekarelik bir arazi üzerinde kurulan tesiste, 2’si nizami çim olmak üzere toplam 8 futbol sahası, 191 yatak kapasiteli 4 konaklama binası, tribünler, futsal salonu ve top tekniği geliştirme salonu bulunuyor.

Tesis aynı zamanda atletik beceri parkuru, kriyojenik oda, yüksek irtifa merkezi, şut eğitim sistemi, sporcu sağlık merkezi, fitness salonu, biyomekanik adaptasyon ve güç merkezi, Altınordu müzesi, görsel eğitim salonu ve açık hava sinemasına da ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası işbirlikleri ve turnuvalar

Metin Oktay Yerleşkesi, geçmişte TFF işbirliğiyle U14 Milli Takımı kamplarına, U16 Ege Kupası ve Gelişim Ligleri finallerine ev sahipliği yaptı. Ayrıca antrenör ve hakem seminerleri de burada organize edildi. Tesis, Zenit (Rusya), Aspire Academy (Katar), Stuttgart (Almanya) ve Grasshoppers (İsviçre) gibi kulüplerin altyapı takımlarının kamp alanı olarak da kullanıldı. İzmir’e lig maçları için gelen profesyonel takımlar da tesislerden faydalanabiliyor.

Altınordu, A takım devretme kararı almasına rağmen yatırımcı bulamadığı için geçen sezon altyapı oyuncularını farklı kulüplere göndermek zorunda kalmıştı.