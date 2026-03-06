Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in tarihi ruhunu barındıran Konak ilçesi, geçmişin izlerini modern teknolojinin imkanlarıyla birleştirerek dünya vitrinine çıkıyor. Konak Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen "Konak Kültürel Miras Rotaları" projesi tamamlanarak dijital platformlarda kullanıcıların erişimine sunuldu. Bu kapsamlı çalışma sayesinde, antik dönemden Osmanlı’ya, oradan da Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına uzanan 90 farklı tarihi ve kültürel durak, çevrimiçi bir rehber eşliğinde keşfedilmeyi bekliyor. Şehrin tarihsel derinliğini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan bu proje, İzmir’in binlerce yıllık birikimini hem yerel halka hem de küresel turizme daha yakından tanıtmayı hedefliyor.

Üç ana güzergah ve doksan tarihi durak

Proje kapsamında Konak’ın dokusunu en iyi yansıtan üç stratejik ana rota belirlendi. Kadifekale – Basmane hattı, Alsancak’ın modern ve tarihi dokusu ile Kemeraltı’nın mistik atmosferi, dijital haritalar üzerine nakış gibi işlendi. Toplamda 90 ayrı noktanın işaretlendiği bu sistemde, kullanıcılar Saat Kulesi gibi simge yapılardan kentin dar sokaklarında saklı kalmış tarihi hanlara ve müzelere kadar geniş bir yelpazede gezinti yapabiliyor. Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan dijital broşürler ve Google Maps entegrasyonu, ziyaretçilerin akıllı telefonları aracılığıyla rotalarını kolayca oluşturmalarına olanak tanıyor. Bu sayede İzmir’in tarihsel sürekliliği, interaktif bir deneyim çerçevesinde ziyaretçilere aktarılıyor.

Başkan Mutlu: "Kentlilik bilinci şehri özümsemekle başlar"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, projenin sadece bir turizm faaliyeti değil, aynı zamanda bir aidiyet meselesi olduğuna dikkat çekti. Kentlilik bilincinin ancak yaşanılan şehri tanımak ve onunla bağ kurmakla mümkün olabileceğini ifade eden Başkan Mutlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren bu vizyonla hareket ettiklerini belirtti. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nün kurulmasının ardından hayata geçirilen bu ilk büyük adımın, Konak’ın görünürlüğünü artırmak adına kritik bir hamle olduğunu vurgulayan Mutlu, komşularının ve turistlerin bu zengin mirası koruyarak geleceğe taşıma sorumluluğunu hissetmelerini istediklerini dile getirdi.

Teknolojik altyapı ile pratik gezi deneyimi

Konak Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bağlantılar sayesinde tüm dünyanın erişimine açılan bu rehber, kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Web sitesini ziyaret eden meraklılar, ilgilendikleri rotayı seçtiklerinde o güzergahtaki tarihi yapılar hakkında detaylı bilgilere ve yüksek kalitede görsellere anında ulaşabiliyor. Google Maps uygulamasıyla senkronize çalışan sistem, fiziksel gezi sırasında adeta bir dijital rehber görevi görerek mekanların tarihsel hikayelerini paylaşıyor. Smyrna Agorası'ndan Kemeraltı'nın canlı sokaklarına uzanan bu dijital köprü, İzmir’in kültürel turizm potansiyelini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.