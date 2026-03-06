Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda hem kent gündemine hem de İzmir Körfezi’ndeki kirliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sabah saatlerinde İzmir Körfezi’nde tespit edilen kirlilik üzerine konuşan Tugay, deniz araçlarından kaynaklı atıkların denetlenmesine yönelik yeni bir sistem kurulacağını açıkladı.

“24 saat gemilerin atıkları izlenecek”

Körfezde gemilerden bırakılan atıkların önlenmesi amacıyla kamera destekli bir takip sistemi kurmayı planladıklarını belirten Tugay, “Yeni bir sistem kuracağız. 24 saat gemilerin atıklarını takip eden kamera sistemi kuracağız. Bu yetkiyi bize vermemelerinin iki sebebi var. Tersane ve liman. Tersanenin özgürce körfezi kirletebilsin diye bu denetim yetkisini vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

AK Partili Çankırı’dan açıklamaya yanıt

Tugay’ın açıklamalarına AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’dan tepki geldi. Çankırı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada körfez kirliliğinin yalnızca gemilerle sınırlı olmadığına dikkat çekti.

Çankırı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyor,

“Gemileri kamerayla takip edeceğiz” diyor.

İyi fikir de ama insan sormadan edemiyor.

Çünkü ortada resmi bir gerçek var.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından İzmir Körfezi’ne doğrudan ve dolaylı atıksu deşarjı yapan İZSU tesislerine

2024 ve 2025 yıllarında 10 ayrı idari yaptırım uygulanmış.

Kesilen ceza ise;

14 milyon 596 bin 404 TL.

Yani mesele sadece gemiler değil.

Mesele, yıllardır çözülmeyen altyapı.

Mesele, arıtılmadan körfeze taşınan atık yükü.

Şimdi soralım:

Gemileri kameralar görecek, peki dereleri kim görecek?”

Körfez kirliliğiyle ilgili tartışma, açıklamaların ardından kent gündeminde yer almaya devam etti.