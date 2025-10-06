TFF 3. Lig 4. Grup’ta zor günler yaşayan Altay’da yüzleri güldüren gelişme, genç oyuncu Arif Yanarlı’dan geldi.

Bornova 1877 deplasmanında 1-1 biten karşılaşmada ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan 17 yaşındaki savunmacı, performansıyla teknik ekibin beğenisini kazandı.

Altyapıdan A Takıma uzanan bir hikaye

Altay altyapısında futbola başlayan Arif Yanarlı, kulübün genç yaş kategorilerinde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti.

Siyah-beyazlı formayla U15, U16, U17 ve U19 takımlarında toplam 74 resmi maça çıkan genç stoper, geçen sezon TFF 2. Lig’de Isparta 32 Spor deplasmanında 86’ncı dakikada oyuna girerek ilk profesyonel deneyimini yaşamıştı.

Yusuf Şimşek’ten genç oyuncuya güven

Sezona kötü bir başlangıç yapan Altay’da teknik direktör Yusuf Şimşek, Bornova 1877 maçıyla birlikte savunmada yeni bir isme şans verdi.

Sezonun ilk dört karşılaşmasında forma bulamayan Arif Yanarlı, bu kez 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca görev yaptı.

Takım kaptanı Hikmet’in yokluğunda defans hattında önemli bir sorumluluk üstlenen Arif, hem mücadele gücü hem de soğukkanlı oyunuyla teknik ekipten geçer not aldı.

Altay, ilk galibiyetini hedefliyor

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan siyah-beyazlı ekip, bu hafta İzmir Atatürk Stadı’nda Söke 1970’i konuk edecek.

Taraftarının desteğiyle ilk 3 puanını almak isteyen Altay, genç oyuncularının dinamizmine güveniyor. Teknik direktör Şimşek’in, Bornova 1877 maçında forma giyen genç isimlere yeniden şans vermesi bekleniyor.