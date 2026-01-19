Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir’in Karabağlar ilçesinde Menzil Tarikatı mensuplarının bir araya gelerek gerçekleştirdiği buluşmaya sert sözlerle tepki gösterdi. Güç, söz konusu organizasyonun Cumhuriyetin temel değerlerine açık bir meydan okuma niteliği taşıdığını savundu.

“Cumhuriyet değerleri İzmir’in sarsılmaz temelidir”

Yazılı açıklama yapan Güç, Cumhuriyetin milli ve dini değerlerinin zaman zaman istismar edildiğini belirterek, bu tür girişimlerin Türkiye’nin geçmişinde ağır bedeller doğurduğunu ifade etti. Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yaşanan Menemen Olayları’nı hatırlatan Güç, Şehit Fehmi Kubilay ve arkadaşlarının yaktığı demokrasi ateşinin bugün de yol gösterici olduğunu vurguladı.

“Yakın tarih acı örneklerle dolu”

Açıklamasında yakın dönemde yaşanan terör saldırılarına da değinen Güç, İzmir Balçova’daki saldırı ile Yalova’da düzenlenen operasyonda şehit olan polisleri hatırlattı. Güç, demokrasinin ve Cumhuriyetin simge kenti İzmir’de, dini bir yapılanmanın kamuoyunun gözü önünde güç gösterisi yapmasının kaygı verici olduğunu dile getirdi.

Menemen Olayları ve FETÖ vurgusu

Karabağlar’daki tablo karşısında hem Menemen Olayları’nın hem de FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin hatırlanması gerektiğini ifade eden Güç, bu süreçlerden ders çıkarılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Güç, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün tarikat ve cemaatlere ilişkin uyarılarını da anımsattı.

“Demokrasiye saldıran bu buluşmalara göz yumulmamalı”

İktidara çağrıda bulunan Güç, tarikatların ve benzeri yapılanmaların kamusal alanda organize şekilde bir araya gelmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Bu tür buluşmaların demokrasiyi hedef aldığını savunan Güç, ülkenin yeni bir 15 Temmuz süreci yaşamaması için erken ve kararlı önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

“Cumhuriyet tarikatlarla kurulmadı”

Cumhuriyetin büyük bedeller ödenerek kurulduğunu vurgulayan Güç, laik ve demokratik düzenin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti. Tarikatların kamuoyunda serbestçe gösteri yapmasına izin verilirken, gençlerin düşünce ve adalet taleplerine güvenlik müdahalesiyle karşılık verilmesini eleştiren Güç, bunun ciddi bir çelişki olduğunu söyledi.

Yetkililere açık çağrı

Açıklamasının sonunda yetkililere seslenen Güç, Cumhuriyetin temel değerlerine meydan okuyan bu tür yapılanmalara karşı daha kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirterek, “Bu yapıların büyüyerek yeni bir darbe girişimine zemin hazırlamasına izin verilmemelidir” ifadelerini kullandı.

