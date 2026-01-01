Yeni yılın ilk günü İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme’de nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kendini gösterdi. Yağan karla birlikte yüksek bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Yüksek kesimler beyaza büründü

Çeşme’nin yüksek rakımlı noktalarında etkisini artıran kar yağışı, doğayı adeta kış masalına çevirdi. Zeytinlikler, tepeler ve boş araziler beyaz örtüyle kaplanırken, ilçe sakinleri güne alışılmışın dışında bir manzarayla başladı. Kar yağışının özellikle sabah saatlerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Çocuklar karla tanıştı, kartopu oynadı

Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Çeşme’de yaşayan ve karı ilk kez gören birçok çocuk, aileleriyle birlikte dışarı çıkarak kartopu oynadı.

Sevinç çığlıkları eşliğinde eğlenen çocuklar, yılın ilk gününü unutulmaz anılarla karşıladı. Aileler ise bu anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Çeşme’de nadir görülen kar manzaraları kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. İlçe sakinleri ve ziyaretçiler tarafından paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Beyaza bürünen Çeşme, yılın ilk gününde hem sürpriz hem de görsel şölen sundu.

Yılın ilk gününde unutulmaz manzaralar

Genellikle yaz turizmiyle anılan Çeşme’de kar yağışı, ilçe için ender rastlanan bir doğa olayı olarak hafızalara kazındı.

Beyaz örtüyle birlikte ortaya çıkan manzaralar, yeni yılın ilk gününe damga vururken, Çeşme’de yaşayanlara ve görenlere farklı bir kış deneyimi yaşattı.