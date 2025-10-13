Kaza, Kiraz ilçesine bağlı Olgunlar Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. Ailesine ait şalgam tarlasında çalışan Adem Kaygısız, amcasıyla birlikte traktörle ot temizleme çalışması yapıyordu.

Traktörün arkasına bağlı rotovatör olarak bilinen toprak işleme makinesine bir çuval sıkıştı. Genç Adem, sıkışan çuvalı çıkarmak isterken bir anda kolunu makineye kaptırdı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi

Kaza seslerini duyan çevredekiler, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Adem Kaygısız’ın ağır yaralı olduğunu tespit etti. Ancak yapılan kontrollerde genç işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Kaygısız’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından genç Adem’in cenazesi bugün ailesine teslim edildi.

Köy yasa boğuldu

Acı haberi duyan Kaygısız ailesi ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Henüz 17 yaşında olduğu öğrenilen Adem Kaygısız’ın ölüm haberi, Olgunlar Mahallesi’nde büyük yankı uyandırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın ihmalkarlık sonucu meydana gelip gelmediği araştırılıyor.