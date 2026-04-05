Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde form grafiğini yukarı taşıyan kırmızı-lacivertliler, bu sezon ilk kez üç maçlık galibiyet serisi yakaladı. Altınordu’nun son haftalardaki yükselişi, özellikle savunma disiplinindeki artışla dikkat çekti.

Son 5 maçta 13 puan

İzmir ekibi, son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek toplam 13 puan topladı. Bu süreçte puanını 15’ten 28’e yükselten Altınordu, haftalar sonra düşme hattından çıkarak rahat bir nefes aldı.

Savunma duvarı örüldü

Altınordu’nun son haftalardaki başarısında en önemli faktörlerden biri savunmadaki istikrar oldu. Kırmızı-lacivertliler son 4 maçta kalesini gole kapatarak rakiplerine gol şansı tanımadı.

Bu periyotta alınan sonuçlar şöyle:

Şanlıurfaspor (D): 0-0

Kastamonuspor: 1-0

Muğlaspor (D): 1-0

Ankaraspor: 1-0

Düşme hattıyla fark açıldı

31 hafta sonra düşme potasından çıkan Altınordu, elde ettiği başarılı sonuçlarla tehlike bölgesinin 5 puan üzerine yükseldi. Ligde bitime 4 hafta kala İzmir temsilcisi, kümede kalmayı büyük ölçüde garantilemeye yaklaştı.

Eren Tokat’tan hayati gol

Ankaraspor karşısında galibiyeti getiren gol, tecrübeli stoper Eren Tokat’tan geldi. Kafa vuruşuyla ağları havalandıran deneyimli savunmacı, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Eren Tokat, geçtiğimiz sezon da Altay derbisinde attığı golle dikkat çekmişti.

Sıradaki rakip Beykoz Anadoluspor

Altınordu, ligin kritik haftasında çarşamba günü düşme hattında yer alan Beykoz Anadoluspor’a konuk olacak.

23 puanla tehlike bölgesinde bulunan rakibi karşısında alınacak bir galibiyet, İzmir temsilcisi için “kurtuluş” anlamına gelebilir.

Ancak bu zorlu mücadele öncesinde savunmada önemli bir eksik bulunuyor. Stoper Sadi, gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düştü.