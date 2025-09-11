Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığı projelendirme yetkisiyle Altınpark Arkeopark Çevre Düzenleme Projesi için yeniden harekete geçti. Bakanlık değerlendirmesinin ardından proje, Koruma Kurulu’nun onayına sunulacak.

Bakanlık yetkisiyle süreç hızlanacak

Kentin tarihsel mirasına bilimsel temelli projelerle sahip çıkan Konak Belediyesi, Altınpark Arkeopark Çevre Düzenleme Projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan projelendirme yetkisi aldı. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun talebi üzerine verilen yetkiyle belediye bürokratlarından oluşan heyet, önümüzdeki günlerde Ankara’da Bakanlık yetkililerine proje sunumu yapacak. Değerlendirmenin ardından proje, tekrar Koruma Kurulu’nun onayına sunulacak.

Başkan Mutlu: “Bir an önce başlamak istiyoruz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Altınpark’ın UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecinde kente önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Arkeopark olarak düzenleyip kültürel, bilimsel ve kamusal kullanıma açmak önceliğimiz. Geçmişten devraldığımız tarihsel mirasımızı kent yaşamına katmak, hem sorumluluğumuz hem de yönetim politikamızın gereği” dedi.

Yürüyüş yolları ve seyir platformları

Proje kapsamında alanın su sorununun kazı, drenaj, tahliye sistemleri ve peyzaj düzenlemeleriyle çözülmesi planlanıyor. Taş duvar konservasyonları, yer döşemesi kalıntılarının temizlenmesi, Magnesia Yolu’nu tasvir edecek düzenlemeler, arkeolojik buluntuların korunması ve sergilenmesi projede yer alıyor. Ayrıca yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri ve seyir platformları ile ziyaretçilerin alanı daha yakından görebilmesi sağlanacak. Kazı başkanlığı ve güvenlik birimleri için tasarlanan konteynerin güneş panelleriyle donatılmasıyla da enerji verimliliği hedefleniyor.