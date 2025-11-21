Son Mühür- İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Konak Emlak Müdürlüğü, Konak ilçesinde bulunan toplam 9 adet kamu taşınmazının satışa çıkarılacağını duyurdu.

Yayımlanan ilana göre satış ihalesi, 03 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30’da, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası (Eski Bina) Anadolu Caddesi 41/5 Bayraklı/İzmir adresindeki binanın giriş katında yer alan ihale salonunda, komisyon huzurunda açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında satışa sunulan taşınmazların tamamı Konak ilçesi Salhane bölgesinde, aynı ada ve parsel üzerinde bulunan katlı betonarme lojmanlardan oluşuyor.

Satışa Çıkarılan Taşınmazlar ve Tahmini Bedeller

Ada: 695 – Parsel: 12

167 metrekare – 2 katlı betonarme lojman ve arsa – 50 milyon 000 bin TL

150 metrekare – 2 katlı betonarme lojman ve arsa – 4 milyon 750 bin TL

167 metrekare – Kat 2 – Betonarme lojman – 5 milyon 250 bin TL

150 metrekare – Kat 2 – Betonarme lojman – 5 milyon 250 bin TL

167 metrekare – Betonarme lojman – 5 milyon 750 bin TL

150 metrekare – Kat 3 – Betonarme lojman – 5 milyon 500 bin TL

167 metrekare – Kat 4 – Betonarme lojman – 5 milyon 750 bin TL

150 metrekare – Kat 4 – Betonarme lojman – 5 milyon TL

130 metrekare – Kat 3 – Betonarme lojman – 4 bin 600 bin TL