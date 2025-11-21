Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası, yalnızca Ege’nin değil, Türkiye’nin de en özgün kültürel miras alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Resmî adı Alibey Adası olan Cunda, 1964 yılında yapılan köprü sayesinde karayoluyla ulaşılabilen tek ada olma özelliğini taşıyor. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ada, hem tarihi yapıları hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Rum ve Girit kültürünün birlikte yaşadığı ada

Ada, uzun yıllar boyunca Rum nüfusunun izlerini taşırken, Lozan Mübadelesi sonrası Girit’ten gelen Türk mübadillerle yeni bir kültürel kimlik kazanmış durumda. Bu birleşim, bugün Cunda’nın sokaklarında görülen mimari dokudan mutfak kültürüne kadar her alanda kendini hissettiriyor.

Taş duvarlı eski kiliseler, Rum mimarisiyle şekillenen meydanlar ve zeytin ağaçlarıyla çevrili Girit kökenli evler, adanın iki kültürlü yapısını bütünlüğü bozmayacak şekilde bir arada barındırıyor.

Tarihî yapılar adanın hafızasını yaşatıyor

Cunda’nın en dikkat çekici yapılarından biri, restore edilerek günümüzde Rahmi M. Koç Müzesi olarak hizmet veren Taksiyarhis Kilisesi. Adanın simgesi hâline gelen bu yapı, her duvarında geçmişi günümüze taşıyan izler barındırıyor.

Bunun yanı sıra Ayışığı Manastırı ve Despot Evi gibi diğer tarihî mekânlar da adanın çok katmanlı geçmişini yakından görmek isteyen ziyaretçilerin ilk uğrak noktaları arasında yer alıyor. Ada sokaklarında dolaşanlar, tarihle günümüz arasında kurulan bu kendine özgü bağın atmosferini her adımda hissediyor.

Doğal güzellik UNESCO koruması altında

Cunda, yalnızca kültürel dokusuyla değil, doğal zenginlikleriyle de öne çıkan bir yer. Çam ormanları, geniş zeytinlik alanları ve berrak koyları adanın doğal mirasına yön veriyor.

UNESCO tarafından koruma altına alınan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde yer alan ada, biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Pateriça Yarımadası ve Aşıklar Tepesi, hem manzara tutkunlarının hem de doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin en gözde durakları arasında bulunuyor.

Ege mutfağının izlerini taşıyan benzersiz lezzetler

Cunda, Ege mutfak kültürünün en rafine örneklerini taşıyan adreslerden biri olarak kabul ediliyor. Zeytinyağlı mezeler, papalina balığı, ahtapot ve diğer deniz ürünleri ada mutfağının temelini oluşturuyor.

Girit kökenli lavraki çiroz ve kabak çiçeği dolması gibi tarifler ise adanın kendine özgü lezzetlerini daha da özel kılıyor. Ziyaretçilerin özellikle tercih ettiği sakızlı dondurma ise ada deneyiminin unutulmaz parçaları arasında yer alıyor.

Sakin ve huzurlu bir yolculuk deneyimi sunuyor

Cunda, yaz aylarında yoğun ziyaretçi çeken bir destinasyon olsa da, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde çok daha sakin ve huzurlu bir atmosfer sunuyor. Ilık rüzgârların eşlik ettiği taş sokaklarda dolaşmak, manzara noktalarında zaman geçirmek ve yerel tatların tadına varmak bu dönemlerde ayrı bir keyif veriyor.

Ada, hem tarih hem doğa hem de kültürel çeşitlilik arayanlar için Ege’de bulunması zor bir bütünlük sunuyor.