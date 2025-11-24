Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, ilçede devriye görevi sırasında şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan GBT kontrolünde durdurulan kişinin 16 yaşındaki A.G. olduğu belirlendi.

Dört ayrı suç dosyası bulundu

Ekiplerin yaptığı sorgulamada A.G.’nin, “elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından açılmış 4 ayrı dosya kapsamında arandığı ortaya çıktı.

Toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası

Soruşturmada, 16 yaşındaki şüphelinin hakkında toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Bu ceza miktarı, A.G.’nin yaşının yaklaşık üç katına denk geliyor.

Adliyeye sevk edildi ve tutuklandı

Gözaltına alınan A.G., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Genç şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.