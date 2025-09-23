İzmir’in Konak ilçesinde hırsızlık ve silahlı yağma suçlarından toplam 13 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari O.B., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Konak’ta Şüpheli Hareketler Yakalanmayı Getirdi

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, şahsın hırsızlık ve silahlı yağma suçlarından üç ayrı dosyadan toplam 13 yıl 4 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan O.B. (23) olduğu tespit edildi.

Gözaltına Alındı ve Cezaevine Teslim Edildi

Ekipler tarafından gözaltına alınan O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.