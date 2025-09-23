Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ şirketlerinde yaşanan iade ve ödeme sıkıntıları nedeniyle Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeleri ortak basın açıklaması yaptı.

İşe İadeler Kademeli Olarak Sürüyor

Genel-İş İzmir Şube binasında yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftalarda yaşanan 7 günlük grev sürecinin ardından çok sayıda çalışanın yeniden işbaşı yaptığı hatırlatıldı. İZENERJİ’de 98 ve 80 kişilik iki grup, İZELMAN’da 90, İZFAŞ’ta ise 40 işçinin işe döndüğü aktarıldı. Açıklamada, iadelerin önemli bir kısmının farklı birimlerde gerçekleştiği, kalan çalışanlar içinse mülakat sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Sendika, aynı yöntemle 530 güvenlik personelinin de şirket bünyesine geri alındığını belirtti. Çalışanların yerleştirme sürecinin devam ettiği vurgulanırken, bir diğer gündemin ise toplu iş sözleşmesi sonrası ödenmesi gereken geriye dönük haklar olduğu dile getirildi.

Sendikadan Moral Mesajı: Umutsuzluğa Kapılmayın

Açıklamada, ekonomik krizin derinleştiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Hayat pahalılığı karşısında alacaklarımızın değer kaybettiğini işverene aktardık. Hem iadelerin hem de geriye dönük ödemelerin çözümü için işverenle her gün görüşüyoruz. Hiçbir arkadaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Bu süreci dayanışma ve birlik içinde aşacağız.”

Sendika temsilcileri, yaşanan yoğun süreç nedeniyle işçilerin bulunduğu alanları ziyaret edemediklerini, sorunların çözüme kavuşturulmasının ardından yeniden sahaya döneceklerini de açıkladı.