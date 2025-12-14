Edinilen bilgilere göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Ataşehir Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.Ü. isimli şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 864 adet sentetik hap ele geçirildi.

Üç mahallede eş zamanlı baskın

Çalışmalarını genişleten ekipler, Sasalı, Balatçık ve Küçükçiğli mahallelerinde tespit edilen adreslere de operasyon düzenledi. Bu operasyonda B.İ., M.O. ve O.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 416 adet sentetik hap bulundu.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ile 31 adet fişek de ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Her iki operasyonda gözaltına alınan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.