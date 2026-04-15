Konak Pier sinema bilet fiyatları, halk günü indirimleri, öğrenci fiyatları ve seans bilgilerine dair merak edilen tüm detayları bu rehberde derledik. Atatürk Caddesi No:19 Konak/İzmir adresinde bulunan tesis, 9 salon ve toplam 921 koltuk kapasitesiyle hizmet veriyor.

Konak Pier sinema kapandı mı?

Paribu Cineverse'in resmi sitesinde Konak Pier şubesi için güncel seans bilgisi görünmüyor. Bu durum zaman zaman yaşanan geçici seans güncellemelerinden kaynaklanabiliyor. Sinema salonunun kalıcı olarak kapanıp kapanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Net bilgi almak için (0232) 446 90 40 numaralı telefondan doğrudan tesisle iletişime geçilmesi ya da paribucineverse.com adresinin takip edilmesi öneriliyor.

Konak Pier sinema bilet fiyatları 2026 ne kadar?

Paribu Cineverse genelindeki 2026 yılı güncel bilet fiyatları standart 2D filmler için tam bilet 200-300 TL, öğrenci bileti ise 185-225 TL aralığında değişiyor. 3D filmlerde fiyatlara 2 TL ek yansıtılıyor. IMAX salonları için tam bilet 380 TL, öğrenci bileti 355 TL olarak uygulanıyor. Fiyatlar şehir, salon tipi ve seansa göre farklılık gösterebiliyor.

Konak Pier sinema halk günü ne zaman?

Paribu Cineverse'in halk günü kampanyası her Pazartesi ve Çarşamba günleri geçerli. Bu günlerde 2D ve 3D filmlerde bilet fiyatları 115 TL ile 205 TL arasında indirimli olarak uygulanıyor. Halk günü indirimi IMAX, 4DX, Gold Class ve VIP salonlarda geçerli değil. Ayrıca resmi tatil ve bayram günlerinde de kampanya uygulanmıyor.

Konak Pier sinema öğrenci bilet fiyatları ne kadar?

Öğrenci kartı ibraz eden izleyiciler tüm Paribu Cineverse salonlarında indirimli bilet alabiliyor. Standart salonlarda öğrenci bileti yaklaşık 185-225 TL, halk günlerinde ise daha uygun fiyatlarla sunuluyor. Öğrenci indiriminden yararlanmak için geçerli bir öğrenci belgesi gerekiyor.

Konak Pier sinema nasıl gidilir?

Konak Pier AVM, İzmir'in Konak ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde yer alıyor. Konak Meydanı ve vapur iskelesine yürüme mesafesinde bulunan AVM'ye İZBAN, metro ve çok sayıda otobüs hattıyla ulaşmak mümkün. Konak tramvay durağından da birkaç dakika yürüyerek ulaşılabiliyor.