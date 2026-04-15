Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi fiyatları, iletişim bilgileri ve sunduğu hizmetler her yıl yoğun şekilde aranıyor. Türkiye'de ilk öğretmenevlerinin kurucusu olan asker kökenli Hasan Sağlam'ın adını taşıyan tesis, yılın 365 günü kesintisiz hizmet veriyor.

İzmir Konak Öğretmenevi konaklama fiyatları ne kadar?

Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi 2026 yılı konaklama fiyatları gecelik 600 TL ile 900 TL arasında değişiyor. Oda tipine ve sezona göre fiyatlarda farklılık yaşanabiliyor. Kesin fiyat bilgisi için rezervasyon öncesinde tesisle doğrudan iletişime geçilmesi öneriliyor. Tesis 110 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor ve odaların büyük bölümü İzmir Körfezi manzarasına sahip. Odalarda klima, mini bar, LED TV ve 24 saat sıcak su standart olarak sunuluyor.

İletişim bilgileri neler?

Konaklama, yemek ve organizasyon rezervasyonları için tesise şu numaralardan ulaşılabiliyor: (0232) 446 45 10, (0232) 422 12 23 ve 0549 569 69 78. Tesisin adresi Namık Kemal Mahallesi, 431. Sokak No: 2, Konak/İzmir olarak geçiyor. Eşrefpaşa Caddesi üzerinde konumlanan öğretmenevi, Kemeraltı Çarşısı ve Saat Kulesi'ne yürüme mesafesinde bulunuyor.

Hangi hizmetler sunuluyor?

Tesiste konaklama dışında restoran ve kafe hizmeti de mevcut. Giriş katındaki geniş restoran uygun fiyatlı kahvaltı, öğle ve akşam yemeği seçenekleri sunuyor. Düğün, nişan, kına ve toplantı organizasyonları için açık ve kapalı salonlar yer alıyor. 100 ile 625 kişi arasında yemekli ve kokteyl hizmeti verilebiliyor. Toplantı salonu, konferans salonu ve VIP salon gibi farklı mekanlar da misafirlerin kullanımına açık.

Konum avantajı nasıl?

Tesis İzmir'in en merkezi noktalarından birinde yer alıyor. İzmir Arkeoloji Müzesi, Kemeraltı Çarşısı, Saat Kulesi ve Konak Meydanı'na yürüyerek ulaşmak mümkün. En yakın toplu taşıma durağına yaklaşık 1 dakika mesafede bulunan öğretmenevi, hem iş seyahati hem de turistik amaçlı konaklamalarda pratik bir tercih sunuyor.