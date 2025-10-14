Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan İzmir Mobilyacılar Odası Başkan Adayı Zafer Koç, mobilya sektörü ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

15 yıl Mobilyacılar Odası'nda çeşitli görevlerde bulunduğunu, 14 yaşından beri sektörün içinde yer aldığını, mesleğini ve sektörü çok sevdiğini belirten Zafer Koç, Kısıkköy'de mobilyacılıkla ilgili eğitim verdiğini vurguladı.

Mobilya Sanayi Sitesi gelecek...

Mevcut oda başkanı Hasan Özkoparan üç dönem sonrasında aday olmayacağını belirterek, Zafer Koç'un yanında olduğunu söyledi. Koç, geçtiğimiz hafta coşkulu bir törenle adaylığını açıkladı. En büyük sorunun mutfak diye ifade ettiği Seyhan mahallesindeki mobilya üreticileri olduğunu, o bölgede sıkıntıları çözmek istediğini bunun için ihtisas Sanayi projesi olduğunu söyledi.

"Seyhan'da bulunan işletmeler sıkışık durumda sigorta firmaları sigorta bile yapmıyor. Sokaklar dar, yangın tehlikesi altındalar..." diyerek en önemli projesinin mobilyacılara yakışan bir Sanayi Sitesi olduğunu işaret etti.

"Sektörümüzün geleceğini güçlendirecek en büyük adım olan İhtisas Sanayi Sitesi için çalışmalara hız vereceğini Milli Emlak, TOKİ ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde modern, üretim odaklı, ihracata yönelik bir sanayi alanı kurmak en önemli hedefimizdir. Seyhan bölgesinde dağınık halde bulunan üreticilerimiz kendilerine yakışan tesislerde üretim yapmaları sağlanacak. "

Mobilya Akademi göz bebeğimiz...

Koç, Mobilya Akademisi'nde açtık kurslarla sektöre aranılan elemanları kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

"Mobilya sektörüne eleman yetiştiren okullardan mezun olan yaklaşık 510 öğrenci arasımdan sadece 11-12 kişi sektörde çalışıyor. Biz akademide şu an gençlerimize İngilizce, fotoğrafçılık, tasarım konularında eğitim veriyoruz. Gençlerimize diyoruz ama 18-45 yaş grubunda herkes eğitimlerden faydalanabilir. Meslektaşlarımıza onların saatlerine uygun sınıflar alabiliyoruz. Ailelerde çocuklarını mesleki eğitim konusunda yönlendirmeliler. Birçok sektörde, 128 meslek alanında ara elemana ihtiyaç var. Üreterek gelişecek, ihracatla büyüyecek sektörümüz mesleki eğitim ile başarıya ulaşacaktır. "

Markalaşma en önemli hedef...

Marka değeri bir işletmenin en önemli unsurudur. Tasarım markalaşma için çok önemli... Odamız işletmelerde iş birliği yaparak. İzmir Mobilyası markası çatısı altında birleştirip, tanıtım çalışmaları yapacağız. Tüm haklarını aldık. Güzel çalışmalar yapacağız... "

Fuarlar...

İşletmelerin tanıtım çalışmalarında fuarlar çok önemli... Fuar İzmir'de mobilyacılara yakışan bir fuarımız olacak. Her zaman esnafın yanında olup, doğru rehberlik yapacağız.Yurtdışı fuarlarıyla bağlantılarımız var. 20 Ocak'ta Almanya'da yapılacak fuara üyeleri götürmek istiyoruz. Vize problemini de çözeceğiz. "

Seçim şölenine bekliyorum...

Başkan Adayı Zafer Koç, herkesi seçimlere davet etti.

"Ocak-Mart arasında belirlenecek tarihte gerçekleşecek oda seçimlerine tüm üyeleri bekliyorum. Şölen havasında bir seçim olsun 2100 üyemiz var ancak 900 kişi bu demokratik hakkını kullanıyor."