Son Mühür - Konak Belediyesi, İtalya’nın Olbia kentinde düzenlenen MEDFEST’te İzmir ve Konak’ın tarihini, kültürel mirasını ve turizm potansiyelini uluslararası katılımcılara aktardı. Festivalde Konak’ın dijital rota çalışması dikkat çekti.

Uluslararası tanıtım hamlesi

Akdeniz’e kıyısı olan şehirleri bir araya getiren MEDFEST, sürdürülebilir turizmden gastronomiye, kültürden biyoçeşitliliğe uzanan geniş bir yelpazede düzenlendi. Konak Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Naime Beyazıt ve Kültürel Miras Koruma Müdürü Çağlayan Deniz Kaplan festivale katıldı. İzmir’in destinasyon olarak öne çıkarıldığı etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen turizmciler İzmir’i tur programlarına dahil etmeye davet edildi.

Olbia ile iş birliği mesajları

Konak Belediyesi heyeti, festivalde Olbia Belediye Başkanı Settimo Nizzi ile de bir araya geldi. İtalya Kuşadası Fahri Konsolosu Murat Saraç’ın da hazır bulunduğu görüşmede, iki kent arasında kültürel ve turistik iş birliklerinin geliştirilmesi için iyi niyet mesajları verildi.

Dijital rota büyük ilgi gördü

Festivalin öne çıkan sunumunu yapan Kültürel Miras Koruma Müdürü Çağlayan Deniz Kaplan, Konak’ın tarihi zenginliklerini, somut ve somut olmayan kültürel değerlerini aktardı. Konak Belediyesi’nin “Dijital İkiz” ve “Dijital Rota” projeleri uluslararası turizmcilerden tam not aldı. Kaplan, projenin karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirliği desteklediğini belirterek, kültürel miras öğelerinin Türkçe ve İngilizce dijital ortamda erişilebilir olacağını vurguladı.

Başkan Mutlu: Mirasımızı dünyaya taşıyoruz

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, MEDFEST’in kültürel mirası dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Başkan Mutlu, “Konak’ımızı ve İzmir’imizi uluslararası alana taşımaya, dijital rota gibi yenilikçi projelerle sürdürülebilir turizm için iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.