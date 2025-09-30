İzmir’in Konak ilçesinde 12 Temmuz 2024’te yaşanan sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz’in (23) ölümüyle ilgili davada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu.

Mütalaada 30 sanık için “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 9 sanık için ise beraat istendi.

Faciada iki kişi hayatını kaybetti

Sağanak yağışın etkisiyle göle dönen sokaklarda, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz elektrik akımına kapılmıştı.

Yardım etmek isteyen ikinci el eşya satıcısı İnanç Öktemay da aynı akıma kapılarak yere yığılmıştı. İki isim kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti. Öktemay İzmir’de, Deniz ise memleketi Osmaniye’de toprağa verilmişti.

Geniş kapsamlı soruşturma

Olayın ardından başlatılan soruşturmada 30 kişi gözaltına alınmış, 14’ü tutuklanmıştı. İlerleyen süreçte İZSU ve Gediz Elektrik yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok isim soruşturmaya dahil edilmişti. Gözaltına alınan 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunda, Deniz ve Öktemay’ın kişisel kusurlarının bulunmadığı, olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu belirtilmişti. Raporda, gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmadığı vurgulanmıştı.

İddianamede 22,5 yıl hapis talebi

Savcılığın hazırladığı iddianamede İZSU ve Gediz Elektrik yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 42 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Suçun bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle cezaların yarı oranında artırılarak 22,5 yıla çıkarılması talep edildi.

Mahkeme sürecinde tahliyeler ve yeni keşif

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bazı sanıklar tahliye edilirken, kamu görevlisi olan sanıklar için soruşturma izni alındı.

Olay yerinde keşif yapılmasının ardından bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Raporda birçok sanığın farklı derecelerde teknik kusurları bulunduğu belirtildi.

Öktemay ailesi davadan çekildi

Yargılama sürecinde İnanç Öktemay’ın ailesi davadan çekildi. Bazı sanıkların tahliyesine karar verildi, bazıları için ise adli kontrol hükümleri kaldırıldı. Davada sanık sayısı firari bir kişiyle birlikte 46’ya yükseldi.

Savcı: “Netice öngörüldü, sorumluluk yerine getirilmedi”

Bugün görülen duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıkların neticeyi öngörmelerine rağmen üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmedikleri, ihmaller zincirinin ölüme yol açtığı ifade edildi.

Savcı, 30 sanık için 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep ederken, 9 sanığın beraatini istedi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde de görüş bildirildi.

Dava devam ediyor

Sanıklar ve avukatların tutukluluğa ilişkin savunmaları sürerken, mahkeme heyetinin gelecek duruşmalarda karar vermesi bekleniyor.