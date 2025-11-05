Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “İklim Zirvesi” soruşturması kapsamında Konak Belediyesi’nde görevli üç kişi gözaltına alındı. Soruşturma, Avrupa Birliği destekli bir proje kapsamında yapılan hizmet alım ihalesinde usulsüzlük iddialarına dayanıyor.

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ VE MERBEL PERSONELİ İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Konak Belediyesi AR-GE Müdürü Kamuran Bülent Köstem, AR-GE biriminden bir memur ve belediyeye bağlı Merbel A.Ş. bünyesinde görev yapan iki çalışan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sabahın erken saatlerinde alınarak ifadeye götürüldü.

Kaynaklar, gözaltıların 2024 yılında düzenlenen “İklim Zirvesi” organizasyonuna ilişkin ihale sürecinde tespit edilen usulsüzlük şüphesi üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi.

İKLİM ZİRVESİ İHALESİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Belediyenin 19–23 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlediği “Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi (SPACE)” kapsamındaki zirve, Avrupa Birliği’nin Şehir Eşleştirme-II hibe programıyla finanse edilmişti.

Teknik şartnameye göre yüklenici firma;

Zirveye katılan 250 kişiye iki gün boyunca öğle yemeği vermekle,

Avrupa ve Türkiye’den gelen konukların ulaşım, konaklama ve transfer hizmetlerini karşılamakla yükümlüydü.

Ancak, yapılan şikayetlerde bu hizmetlerin tamamının yerine getirilmediği, öğle yemeği yerine sandviç ikram edildiği, şehir dışından gelen konukların ise belediye araçlarıyla taşındığı ileri sürüldü.

ŞARTNAMEDE TÜM DETAYLAR BELİRTİLMİŞTİ

Hizmet alım teknik şartnamesine göre, ihale dosyasında yemeklerin içeriğine kadar ayrıntılı hükümler yer aldı. Buna göre, ilk gün kırmızı et, ikinci gün beyaz et menüsü sunulması, içeceklerin, masa düzeninin ve servis detaylarının dahi tarif edilmesi gerekiyordu. Ayrıca yüklenici firmanın, Almanya Hamm Belediyesi’nden 6, İtalya Saluzzo Belediyesi’nden 6, AB’nin 8 farklı şehrinden 16 temsilci ve Türkiye’nin 5 kentinden 10 katılımcının ulaşım ve konaklama giderlerini karşılaması şart koşulmuştu.

İHALEYİ ANKARALI FİRMA ALDI

İhale 29 Temmuz 2024 tarihinde yapılmış, 1 milyon 580 bin 650 TL ile en düşük teklifi veren Ankara merkezli RL Teknik Sistem Organizasyon ve Bilişim Ltd. Şti. sözleşmeyi kazanmıştı.

Ancak, yüklenici firmanın şartnamedeki bazı maddeleri yerine getirmediği yönünde yapılan şikayetler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın inceleme başlattığı öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ihaleye konu evraklar, ödeme kayıtları ve organizasyona ait belgeleri incelemeye aldı. Mali Şube ekipleri, gözaltına alınan belediye çalışanlarının ifadelerini aldıktan sonra dosyanın genişletilmesi ihtimalini değerlendiriyor.

Soruşturma, belediye kaynaklarının projede öngörülmeyen hizmetler için kullanılıp kullanılmadığı ve kamu zararının oluşup oluşmadığı yönünde sürdürülüyor.

SON MÜHÜR 22.08.2025'TE YAZMIŞTI!

