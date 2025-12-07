Son Mühür/ Osman Günden- Konak Belediyesi'nin sosyal yardımlaşmayı merkezine alan ve "Adil Kent, Eşit Yurttaş" ilkesini somutlaştıran uygulamalarından Giysi Market, kış sezonuna hazırlandı. Marketin askıları ve rafları, ihtiyaç sahibi vatandaşların zorlu kış şartlarında sıcak kalmasını sağlayacak yepyeni, temiz ve kaliteli giysi ve aksesuarlarla donatıldı. Bu yenilenen stok, soğuk günlerde Konaklılara destek olmaya başladı.

Kışlık koleksiyon ihtiyaç sahiplerine sunuluyor

Konak Belediyesi'nin dayanışma köprülerini güçlendiren öncü projelerinden Giysi Market'in rafları, soğuk mevsimin gereksinimlerine yönelik ürünlerle tamamen dolduruldu. İhtiyaç sahibi Konaklıların sıcak bir kış geçirmesi amacıyla; montlardan botlara, kalın kazaklardan pantolonlara kadar kış sezonunda gereksinim duyulacak tüm giyim eşyaları ve aksesuarlar, yeni sahiplerine ulaştırılmak üzere sergilendi. Tamamı sıfır ve hijyenik ürünlerden oluşan bu kış koleksiyonundan kendilerine uygun ürünleri temin etmek isteyen tüm Konaklı vatandaşlar, Giysi Market hizmetinden kolayca yararlanma imkânı buluyor. Giysi Market’e yönelik başvurular, 0232 484 53 00 (Dâhili 2975) numaralı hat üzerinden yapılabiliyor.

Başkan Mutlu: "Hayatın her alanında komşularımızın yanındayız"

Başta çocuklar olmak üzere her yaştan ihtiyaç sahibi Konaklının Giysi Market’ten faydalanabileceğini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Adil Kent, Eşit Yurttaş" vizyonunu yineledi. Başkan Mutlu, yürütülen sosyal destek çalışmaları hakkında şunları kaydetti: “Konak’ta dayanışma kültürümüzü kesintisiz sürdürüyoruz. Giysi Marketimiz aracılığıyla, her yaştan ihtiyaç sahibi komşumuza yeni ve temiz kışlık giysi desteği sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konak’ta yaşamın her anında ve her alanında komşularımızın yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Konak'ta sosyal yardımlaşma imkanları genişliyor

Bu proje, Konak Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının kentteki tüm vatandaşlara eşit fırsatlar sunma çabasının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Market, sadece giyim ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini ve sosyal sorumluluk bilincini de pekiştiriyor.