Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir’de esnafın sandık heyecanı hız kesmeden sürüyor. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası bugün İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Cemal Tercan Salonu’nda gerçekleşen genel kurul ile seçim heyecanı yaşıyor. Odanın mevcut başkanı Kemal Sırtı ile geçmiş genel kurulda da karşı karşıya geldiği rakibi Hasan Atmaca’nın bugün bir kez daha güçlerini karşılaştıracağı genel kurula, İESOB Başkanı Yalçın Ata, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş başta olmak üzere; diğer oda ve birliklerin temsilcileri ile çok sayıda esnaf katıldı. Genel kurulun divan başkanlığına İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen oy birliği ile seçildi.

“Filler tepişiyor, çimenler eziliyor”

Genel kurulda adaylık konuşmalarını yaparak dikkatleri çeken açıklamalarda bulunan Hasan Atmaca, “Tam 4 yıl önceydi, bu kürsüde sıkıntılarımızı dile getirdim. 4 yıl önce biraz umudum vardı, yeni başkan, yeni bir kan… Bu sorunlar çözülmediği gibi katlanarak devam etti. Biz küçük fırıncının odasındayız, ben bu odanın bu görevini yerine getirmediğini düşündüğüm için karşınızdayım. Seçime girmeye niyetim yoktu ama sahaya çıkıp gördük ki sorunlar kemikleşmiş. Başkan seçildiğinde tebrik edip çıktım, medeni insanlarız tebrik ettik ve kesinlikle muhalefet yapmayın’ dedim. Seçimden 10 gün sonra Halk Ekmek protokolüne imza atması ve bu protokolde küçük fırıncının yer almaması bizi üzdü. Tunç Soyer ile görüşmek için defalarca telefon açıp bu işin ranta gittiğini ifade etmeye çalıştım ama mümkün olmadı. Mevzu 6 ila 7 ay 60 bin ekmek verilmesi değil; maden endüstriyal tünel tipi ekmek verilecek madem KAREKSAN A.Ş. neden bu protokolün içinde olmadı? Şu anda ekmek sahada 8 ila 10 lira ise o protokolün çok etkisi var. Filler tepişiyor, çimenler eziliyor. Bizim günahımız ne? Görüşmelerimi yaptım, seçimi kazanırsak genel kurulumuza gelip sorunu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir size randevu vermiyor, Bornova da vermeyecek”

“Birlik beraberlik içindeyiz diyorsunuz ama çıkar ilişkileriniz var” sözleriyle devam eden Atmaca, “Bizim ve ticaret odasının sorunları masaya yatırıldığında bizim çıkarımıza kararlar alınmasını beklerdim. Biz endüstriyal fırınların değil; küçük fırınların çıkarları için kurulduk. Bizi bizi niye kırdırıyorlar? Belediye ekmek yapacaksa yapsın, bant kuracaksa kursun. 10 liraya ekmek satıyorsun, birlik ve beraberlikten bahsediyorsunuz. Ekmek vermeyin, verdirmeyeceğim. Bornova’da fırınlar açılacak deniliyor, ben yarın seçildiğimde o kurumların ayağına gidip bana ‘Yardımcı olun’ diyeceğiz. Biz mafya mıyız! Kurum yönetiyoruz kurum! Danışacaksın, biz de aslanlar gibi arkanda duracağız. Bunlar bize yakışmıyor! Büyükşehir Belediyesi size randevu vermiyor; Bornova Belediyesi de vermeyecek. Ben 4 yıl önce üye sayısının nasıl artacağını söyledim, anlattım. Samimi olacağız, odanın koltuğu bana saygınlık kazandırmayacak, ben koltuğa saygınlık kazandıracağım. 46 yıldır bu işi yapıyorum, hakkımda iddialar var, hepsini çürüttüm! Kim benim arkamdan bir şey konuşabilir?” diye sordu.

“Kimse önümüzü kesemez”

Konuşmasına her zaman esnafın yanında olacağının altını çizerek devam eden Atmaca, “Ben her şeye rağmen yanınızdayım, yanınızda olacağım. Maddi manevi bu işe kendimi koydum, kimse önümü kesemez. Başka şehirlerden gelen araçları yakalatmasını söyledik, bir şey yapıldı mı hayır! Oda başkanımız PR peşinde. Fırıncının koltuğunun PR ile yükseleceğini düşünüyor. Saygı duyulacaksın, saygı istemeyeceksin. Kayıt dışı fırınları hukukla çözeceksin. Yapabildin mi, hayır. Dört yıllık görev süremde ne protokollerde olmamam yerlerde göremeyeceksiniz. O kadar kemikleşmiş sorunlarımız var ki ben sahada olacağım. Söz veriyorum, yapılmayanı yapacak, olmayanı olduracağım. Taş üstüne taş koyacağım. Hedeflerimiz azimli… 24 saat sahada olan ve sonuç üreten bir oda olmak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı ile istişareden sonra 61 oda başkanına ‘Uzlaşı sağladık’ deniliyor. Sahada güzel bir tablo yok, benim listeme oy verin. 4 yıl sonra 500 üyesi olup usta sorununu çözmüş, haksız rekabeti önleyen bir oda başkanı olacağıma söz veriyorum” diye konuştu.

Sırtı eleştirilere tek tek yanıt verdi: Fırıncıyı parçalıyorsunuz!

Atmaca’nın ardından kürsüye çıkarak eleştirilere tek tek yanıt veren mevcut başkan Kemal Sırtı, “2022 yılında göreve geldik. Hasan ağabeyim ‘Başarı yok’ diyor. Ufak ve küçük fırıncı diyorlar, biz fırıncıyız! Fırıncının ufağı küçüğü mü var, hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bu laflar hiç yakışmıyor, fırıncıyı parçalıyorsunuz. Halk ekmekle alakalı imza attığımız söyleniyor, bu bizden önce yapılmış bir şey. Bu iyi mi, kötü mü oldu? Bugün olsun yine aynısını yaparım. 300 bin kapasiteli halk ekmek fabrikası kuruluyordu. Bu kurulsaydı halimiz ne olurdu? Benim için üyem olsun olmasın bütün fırıncım birdir. Göreve geldiğim ilk gün 30 ilçedeki hangi fırıncının kapısını çalmadım, hanginiz yalnız kaldı? Bizim boş konuşmalarla boş işlerle işim yok. Benim kimse ile derdim de yok. Bugün bizim düğünümüz!” ifadelerini kullandı.

“İZMAR’lar başımıza çok büyük bela”

“Bornova Belediyesi, Cemil Tugay randevu vermiyor diyor. Biz esnafımızı koruyoruz. ‘Ucuz ekmek’ diyor. Son 6 ayda yanındaki adamlar yaktı, yıktı. Her yer yangın yeri” sözleriyle devam eden Sırtı, “KAREKSAN diyorsun… KAREKSAN 20 senedir var, neden bir şey yapmadınız o zaman? Kayıt dışı üretim 20 senedir var niye bir şey yapmadım? Sen de benim babamın başkanlık döneminde başkan vekiliydin. Şu anda İZMAR’lar başımıza çok büyük bela. 100 taneye yakın açılacak. Alttan al, aman kötü olma!’ diyorlar. Ben esnafım için her şeyi yaparım. Sahada herkesin konuşmaları belli, ‘Mafya mıyız?’ diye sordu. Hasan Ağabeyimin ekibindeki kişi milleti tehdit ediyor. Biz yüz yüze bakacağız. Sahada fırıncı esnafımızın sıkıntı sorunları neyse bu konuşulacak. Burada fırıncı esnafımız için hayırlısı ne ise olsun. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır” diye konuştu.

Ata’dan genel kurula tebrik ve pide fiyatı açıklaması!

Adayların konuşmalarının ardından söz alan İESOB Başkanı Yalçın Ata da “Kemal ile yollarımız 2 buçuk sene önce kesişti. Yola çıktığımız arkadaşlar, ekip arkadaşlarımız. Hasan kardeşim, 4 buçuk liraydı ekmek; zam yaptık 7 lira oldu. Ekmeği 7 lira yaptık diye “Türkiye’deki ilk zam İzmir’den” diye haber geçti. Vali beni aradı ‘Seni mahkemeye veriyorum’ dedi. Tabii o zaman bu işleri bilmiyorum… İlk karşılaştığım şey bu oldu, ekmeğe zam yaptık diye Valim beni mahkemeye verdi. Sonra vali değişti, mahkeme düştü. Ben Kemal Başkan’ın görevini layıkıyla yaptığını düşünüyorum. Şu anda ekmek 15 lira. Kilogramı 100 lira denildi; İzmir’de pidenin kilogramı 100 TL olarak açıklanacak. Fırıncı arkadaşlarımız bu fiyattan memnun mu, değil mi sizlere bırakıyorum. İki arkadaşım aday olmuş, çok değerli. Akşam burada esnaf kazanacak, fırın kazanacak. Emeğin ekmekçisi arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.