Son Mühür/ Begüm Mol - Konak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. “Herkes için Hareketlilik” temasıyla İnciraltı Kent Ormanı’nda buluşan vatandaşlar, doğada yürüyüş ve egzersiz programı ile keyifli bir gün geçirdi.

Doğayla iç içe etkinlik

Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl “Herkes için Hareketlilik” temasıyla öne çıktı. Konak Belediyesi İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden faydalanan vatandaşlar, İnciraltı Kent Ormanı’nda deniz kenarında yürüyüş yaptı. Ardından spor eğitmenleri eşliğinde egzersiz programına katıldı.

İkramlarla desteklendi

Konak Belediyesi’nin güne özel hazırladığı ikramlarla katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, ileri yaş gruplarının evlerinden çıkıp sosyal hayata dahil olmasına katkı sağladı. Vatandaşlar, bu fırsatı sunduğu için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür etti.

Başkan Mutlu: “Herkes için hareket var”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, etkinliğin önemine dikkat çekerek, “Hareketli bir yaşam her yaşta sağlığın anahtarıdır. Özellikle ileri yaş komşularımızın aktif kalması, fiziksel ve ruhsal sağlık açısından çok değerli. Avrupa Hareketlilik Haftası vesilesiyle bir kez daha gösterdik ki Konak’ta herkes için hareket var” dedi.