Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği dayanışma merkezleri, kent genelinde yurttaşların temel ihtiyaçlarına doğrudan ulaşmayı sürdürüyor. Bayındır ilçesine bağlı Çırpı Mahallesi’nde 2025 yılı içinde hizmete alınan Dayanışma Merkezi, kısa sürede bölge halkının günlük yaşamına somut katkılar sağladı.

Kapı kapı sosyal inceleme, hızlı destek

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında mahallede hane bazlı sosyal incelemeler yapıldı. Yapılan tespitlerin ardından gıda, beyaz eşya, mobilya, yakacak, soba ve ısıtıcı desteği sağlanırken; bebekler için mama, bez ve süt yardımları da ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi bazı yurttaşlara engelli yatağı ve jeneratör desteği verildi.

Okuma yazma kursu hayata geçirildi

Mahallede okuryazarlık oranının düşük olduğunun belirlenmesi üzerine, akşam okulu niteliğinde okuma yazma kursu başlatıldı. Kurs, özellikle kadınlar başta olmak üzere mahalle sakinlerinin yoğun ilgisini çekti. Eğitim çalışmaları Bayındır Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülüyor.

“Önceliğimiz en uzak noktalara ulaşmak”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Emin Karameşe, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, sosyal desteklerin yalnızca talep üzerine değil, yerinde tespit yöntemiyle ulaştırıldığını belirtti. Karameşe, amaçlarının vatandaşın ihtiyaçlarını yerinde görerek çözüm üretmek olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Çırpı Romanlar Derneği Başkanı Ali Makina, dayanışma merkezinin mahallede ilk kez bu kapsamda bir hizmet sunduğunu ifade ederek, yapılan desteklerin birçok aile için önemli bir rahatlama sağladığını dile getirdi. Mahalle sakinleri de özellikle gıda, ısınma ve eğitim desteklerinden duydukları memnuniyeti paylaştı.

“Eğitim, cehaletle mücadelenin temelidir”

Okuma yazma kursunda görev yapan eğitmen Şengül Severge ise kırsal bölgelerde eğitimin hâlâ önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Okuryazarlığın, toplumsal gelişimin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Severge, kursun mahallede kalıcı bir fark yaratacağını ifade etti.

Bayındır Çırpı’daki Dayanışma Merkezi, sosyal destek ve eğitim hizmetlerini bir arada sunarak, yerel yönetimin sosyal politika yaklaşımını sahaya yansıtan örneklerden biri olarak öne çıkıyor.