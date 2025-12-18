1991 yılında kurulan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi, 35 yılı aşkın süredir ilçede sosyal yardımlaşma alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. Dernek; eğitimden sağlığa, gıdadan çocuklara yönelik desteklere kadar birçok alanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürüyor.

Eğitimden gıdaya geniş kapsamlı destek

Dernek bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Atatürk bursu aracılığıyla öğrencilere eğitim desteği sağlanırken; hastalara yardım, Ramazan ayında erzak dağıtımı, çocuklara bayram harçlığı verilmesi, okullara ve kamu kurumlarına yapılan katkılar da düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Dernek yetkilileri, bağış konusunda kapılarının herkese açık olduğunu vurguluyor.

El emeği ürünler ihtiyaç sahipleri için satışta

Aralık ayı boyunca açık kalan yardım sergisinde, dernek üyeleri ve gönüllüler tarafından hazırlanan el emeği ürünler vatandaşlarla buluşuyor. Bebekler için örme kıyafetlerden çantalara, bileziklerden mutfak ürünlerine, kışlık örgülerden yılbaşı temalı süs eşyalarına kadar birçok ürün sergide yer alıyor. Ayrıca çevre esnaftan bağışlanan ürünler de satışa sunuluyor.

Sergiden elde edilen gelirler ise öğrencilere burs, ailelere maddi destek ve farklı sosyal yardım alanlarında kullanılmak üzere değerlendiriliyor.

Başkan Serkan Acar’a teşekkür şilti

Serginin açılış gününde Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi’ni ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a, bugüne kadar derneğe sağladığı katkılar nedeniyle özel bir şilt takdim edildi. Ayrıca Türkiye Yardım Sevenler Derneği Genel Başkanı Dilek Bayazıt tarafından da Başkan Acar’a teşekkür belgesi gönderildi.

“Aliağalıların desteğiyle ayakta duruyoruz”

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Dilek Gülboy, yaptığı açıklamada derneğin faaliyetlerine verilen desteğin önemine dikkat çekti. Gülboy, Aliağa halkının katkılarının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, her ay en az bir etkinlik düzenleyerek yardımları aksatmadan sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Acar: “Asıl plaketi hak eden sizlersiniz”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise dernek üyelerine teşekkür ederek, yürüttükleri özverili çalışmaların Aliağa için büyük değer taşıdığını vurguladı. Acar, sosyal dayanışmaya katkı sunan gönüllü çalışmaların her zaman yanında olduklarını ifade etti.