Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Çiğli, Ege, İzmir, Çalıkuşu, Phokaia ve İyi Yaşam Rotary Kulüpleri ile Çiğli ve Ege Rotaract Kulüplerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Anne ve Çocuk Farkındalık Atölyesi, Genç İzmir Bornova Gençlik Yerleşkesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

“Güçlü Anneler, Mutlu Çocuklar” temasıyla hayata geçirilen etkinlikte, yaklaşık 150 kadın alanında uzman isimlerle bir araya gelerek sağlık alanında farkındalık kazandı. Program kapsamında 80 çocuk ise tarama ve atölye çalışmalarıyla hem eğlendi hem öğrendi.

Kadınlara sağlık başlıklarında bilgilendirme

Kadınlara yönelik programda fizyoterapi, meme sağlığı, kadın sağlığı, çocuk sağlığı ve göz sağlığı başlıklarında bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı. Fizyoterapist Elif Uzun ve ekibinin beden sağlığına yönelik çalışmalarıyla başlayan etkinlikte, Radyoloji Uzmanı Feray Saraçoğlu erken kontrol ve meme sağlığının önemine dikkat çekti. Kadın Doğum Uzmanı Meltem Yüntem güncel kadın sağlığı bilgilerini aktarırken, Çocuk Doktoru Özlem Kocabaş ve Göz Doktoru Ebru Acar çocukların sağlık gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çocuklara tarama ve atölyeler

Etkinlik süresince çocuklar için özel olarak hazırlanan göz ve diş taramaları, çocuk gelişim değerlendirmeleri, müzik ve dans atölyeleri ile drama ve animasyon etkinlikleri gerçekleştirildi. Oyun ve sanatla iç içe geçen program, çocukların gelişimine katkı sunarken ailelere de güvenli bir rehberlik sağladı.

Gönüllülük ve destekle örnek organizasyon

Gün boyu süren etkinlikte, özel sektör firmalarının katkılarıyla katılımcılara ikramlar sunuldu, hediyelik dağıtımlarıyla farkındalık çalışmaları desteklendi. Rotary kulüplerinin gönüllülük anlayışıyla hayata geçirilen organizasyon, yerel yönetim iş birliği ve uzman katkılarıyla örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak öne çıktı.

Anne ve çocuk sağlığını merkeze alan bu buluşma, toplumsal farkındalığın güçlenmesine ve sağlıklı nesillerin yetişmesine yönelik İzmir’de önemli bir adım olarak kayda geçti.