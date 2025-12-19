Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş dönemlerde uzun yıllar İzmir Gazinocular ve Lokantacılar Odası Başkanlığı görevinin yürütmüş olan ve 25 Ocak’ta gerçekleşecek oda seçimlerinde de aday olacağını duyuran İzmir’in sevilen esnaflarından Aykut Yenice, sektörün karşı karşıya olduğu problemlerden ve sorunlardan bahsederek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aykut Yenice: 2026 yılının daha zor geçeceğini düşünüyorum

2020 senesinde dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinin neden olduğunu sorunları hala lokantacılar olarak yaşadıklarını savunan Aykut Yenice, Türkiye’de ciddi bir darboğaz durumunun yaşandığını kaydederek, “2020’de yaşanan pandeminin hala sıkıntılarını ve sorunlarını çekiyoruz. Tam belimizi düzeltmeye başladığımız noktada ülkede yadsınamaz bir darboğaz var.

Ne yazık ki ülkede yanlış bir hukuk sistemi olduğunu düşünüyorum, sonuçtan delile giden bir sistem var; delilden sonuca gitmiyor. Bunun için İstanbul’da yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybetti acı olay nedeniyle sektör ciddi bir darbe yedi. İnsanlar yemek yemeye korkar oldular. Bunları üst üste koyduğunuz zaman bunlar bize ciddi anlamda zarar verdi. Ayrıca enflasyondan, asgari ücret üzerinden konuşulan rakamları değerlendiğimde, 2026 yılının daha zor geçeceğini düşünüyorum.” dedi.

“Maliyetler yukarı çıkıyor ancak, müşteri sayımız azalıyor”

Öte yandan, sektör olarak ciddi problemler yaşadıklarını kaydeden Yenice, maliyetlerin devamlı arttığından dert yanarak, müşteri sayısının bunun aksine azaldığının altını çizdi ve ekledi: “Bugün sahibi olmayan bir sektör haline geldik elektrik fiyatları, atık su bedelleri, POS makinelerinin bakım ücretleri bizi çok zorluyor.

500 lira su parası geliyorsa, 2000 lira atık su bedeli ödüyoruz, maliyetler devamlı artıyor. Bizim yasa gereği her dakika zam yapma durumumuz yok. Bunlara baktığınız zaman maalesef sektör olarak ciddi sorunlar yaşıyoruz. Olumsuzluklar yukarı çıktı, olumlu durumlar aşağı indi. Maliyetler yukarı çıkıyor ancak, müşteri sayımız azalıyor.”

“Kent lokantaları üzerinde uzun süre çalışılması gereken bir projedir”

Son olarak, özellikle CHP’li belediyelerin kendi bünyelerinde açtıkları kent lokantaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aykut Yenice, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Kent lokantaları ayrı bir konu, üzerinde uzun süre çalışılması gereken bir sosyal projedir.

Bir taraftan emeklilere bakıyorum, sokaklarda yaşayan, bir lokmaya muhtaç insanları görünce doğru bir proje ancak uygulanış açısından ciddi problemler var, esnafı da düşünmek gerekiyor. Bu sorunların hiç biri sabahtan, akşama çözülecek sorunlar değildir.” ifadelerini kullandı.