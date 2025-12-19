Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “spor başkenti İzmir” vizyonu doğrultusunda okullara yönelik spor malzemesi desteği 2025 yılında önemli ölçüde artırıldı. Bu kapsamda ayrılan bütçe 31 milyon 132 bin 135 liraya ulaştı. Kent merkezi başta olmak üzere 1550 okula spor malzemesi teslim edildi. İlerleyen aylarda kırsal ilçelerdeki okulların da destek programına dahil edileceği bildirildi.

“Desteği en üst seviyede tutuyoruz”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Çalışmaları Şube Müdürü Gürcan Temizel, çocukların spora erişiminin belediyenin temel öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Okullara ve amatör kulüplere ayni ve nakdi yardımların artırıldığını vurgulayan Temizel, sporun çocukların fiziksel ve sosyal gelişimi açısından önemli bir alan olduğuna dikkat çekti.

Malzemeler merkezden teslim alındı

Beden eğitimi öğretmenleri ve okul yöneticileri, spor malzemelerini Bornova’daki Âşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı biriminden teslim aldı. Dağıtımlar, okulların öğrenci sayıları ve talepler doğrultusunda gerçekleştirildi.

Öğretmenlerden destek değerlendirmesi

Bayraklı Cemil Atlas Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Tolga Yalansız, sağlanan desteğin derslerin eksiksiz yürütülmesine katkı sunduğunu ifade etti. Karşıyaka Ortaokulu’ndan Erol Özgür ise okullarda maddi imkânların sınırlı olduğunu belirterek, belediyenin desteğinin öğrenciler için büyük önem taşıdığını söyledi. Bornova Hayrettin Duran Anadolu Lisesi öğretmeni Akay Küçük ve Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Atike Arslan da spor malzemesi desteğinin okullardaki eksikleri büyük ölçüde giderdiğini dile getirdi.

Destek paketinde neler yer aldı

Okullara ulaştırılan spor malzemeleri arasında futbol, voleybol, basketbol, hentbol ve futsal topları, badminton raketi ve filesi, masa tenisi masası ve ekipmanları, atlama ipi, antrenman yeleği, bocce ve bowling setleri, satranç takımı, dart, hulahop, forma-şort setleri ile çeşitli antrenman ekipmanları yer aldı.