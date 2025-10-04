Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokakta yaşayan can dostlar için yılın her günü özveriyle çalışıyor. Ocak ayından bu yana 8500’ün üzerinde aşılama yapılırken, 192 sevimli pati sıcak bir yuvaya kavuştu.

Yılın her günü “hayvanları koruma günü” anlayışı

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yalnızca 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde değil, yılın her gününde aynı sorumluluk bilinciyle hizmet veriyor.

Belediyenin Halkapınar’daki yerleşkesinde binlerce kedi ve köpek, deneyimli veteriner hekimlerin ellerinde kısırlaştırma, aşılama, bakım ve tedavi hizmetlerinden yararlandı. Konak’ın sokaklarında yaşayan patili dostların sağlık kontrolleri düzenli olarak yapıldı. Özellikle kuduz aşısı ve iç-dış paraziter uygulamaların sayısı 8500’ü geçti.

Engelli kedi evi örnek oldu

Yerleşke içinde bulunan Engelli Kedi Evi, çeşitli bedensel engellere sahip kedilere güvenli bir yaşam alanı sundu.

Burada kalan kediler, sokağın tehlikelerinden uzak, kontrollü bir ortamda hayatlarını sürdürdü. Veteriner ekipleri, düzenli bakım ve sağlık kontrolleriyle kedilerin yaşam kalitesini yükseltti.

200’e yakın can sıcak bir yuvaya kavuştu

Konak Belediyesi’nin koruma ve sahiplendirme faaliyetleri kapsamında, 1624 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi.

Ayrıca 192 kedi ve köpek, belediyenin aracılığıyla ömürlük yuvalarına yerleştirildi.

Bu sayede sokaktan kurtarılan sevimli dostlar, sıcak ve güvenli yuvalarında yeni bir hayata başladı.

Sahiplendirme çalışmalarına katılmak isteyenler, Konak Belediyesi’nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden “Sahiplen” sekmesini ziyaret ederek başvuruda bulunabiliyor.