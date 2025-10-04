Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden Göztepe, 8’inci hafta mücadelesinde yarın sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

İki önemli eksik var

Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek Ogün Bayrak ile Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, zorlu mücadelede taraftar desteğinin büyük önem taşıdığını belirterek, “Evimizde oynayacağımız bu karşılaşmayı kazanarak üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz” dedi.

Bilet fiyatları açıklandı

Başakşehir maçı için satışa sunulan biletlerin fiyatları 1. kategori 5 bin TL, 2. kategori 4 bin TL, 3. kategori 2 bin TL, 4. kategori bin 400 TL, 5. ve 6. kategoriler 600 TL, misafir tribünü ise 780 TL olarak belirlendi.

Geçen sezon eşitlik sağlandı

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. İstanbul’daki mücadeleyi Başakşehir 4-1 kazanırken, rövanşta Göztepe aynı skorla sahadan galip ayrılmıştı.

Form grafiğini sürdürmek istiyor

Bu sezon oynadığı 7 maçta 13 puan toplayarak dikkat çeken Göztepe, iç sahadaki performansını sürdürüp yenilmezlik serisini uzatmayı hedefliyor.