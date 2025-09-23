Son Mühür/ Osman Günden - Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Gençlik ve Liderlik Kampı, “Hayat, Biz Hazırız” sloganıyla Çeşme’de başladı. Açılışta genç bursiyerlerle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda daha görünür olmaları için yapılan çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen üniversite öğrencisi genç kadınlara kariyer ve kişisel gelişim eğitimlerinin verildiği kampta konuşan Başkan Mutlu, “Kadınlar için yapılan her çalışma ülkenin geleceği açısından çok önemli. Kadın değişirse toplum değişir. Gençlere ve kadınlara yapılan her çalışmanın yanındayız” dedi.

Kadınların sosyal hayattaki rolü

Başkan Mutlu, Konak Belediyesi’nin kadın ve gençlere yönelik projelerini katılımcılarla paylaştı. Kütüphaneler, ücretsiz oyun evleri, meslek edindirme kursları ve çok yakında açılacak gençlik merkezleriyle dezavantajlı mahallelerde kadınlara ve gençlere dokunduklarını söyledi. Özellikle CNC operatörlüğü gibi erkek mesleği olarak bilinen alanlarda kurs açtıklarını hatırlatan Mutlu, “Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok. Kursu bitiren genç kadınlarımız fabrikalarda CNC operatörü olarak çalışmaya başladı” ifadelerini kullandı.

“Geleceğin kadın liderlerini yetiştirmek”

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu, projenin genç kadınların akademik hayattan profesyonel hayata geçiş sürecinde desteklenmesini amaçladığını belirtti. Federasyonun geçmiş dönem başkanı Mine Kavala ise projenin sürdürülebilirliğine katkı sunan belediye başkanlarına teşekkür etti ve “Çok büyük bir emek var, hepinizin yolu açık olsun” dedi.

Federasyon Burs Komisyonu Başkanı Nesrin Turşucular, gençlerle buluşmanın kendilerine enerji verdiğini ifade ederek, “Bu kamp yalnızca öğrenmek değil, aynı zamanda kendinizi keşfetmek ve geleceğe dair umutlar beslemek için bir fırsat” diye konuştu.