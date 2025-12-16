Son Mühür/ Seçil Ünlü - “Birlikten İyilik Doğar” sloganıyla gerçekleştirilen 2025 Şube Kurultayı, Türkiye’nin dört bir yanından Türk Kızılay şubelerini bir araya getirdi. Kurultayda gönüllülük, dayanışma ve toplumsal fayda odaklı çalışmalar öne çıktı, başarılı uygulamalar ödüllerle taçlandırıldı.

Türk Kızılay Urla’ya iki performans ödülü

Kurultayda Türk Kızılay Urla, sahadaki güçlü organizasyon yapısı, gönüllülük temelli çalışmaları ve toplumun farklı kesimlerine yönelik projeleriyle dikkat çekti. Bu çalışmalar sonucunda Türk Kızılay Urla, iki ayrı Türkiye Performans Ödülü almaya hak kazandı.

Kızılay Engelsiz Urla’ya özel ödüller

Kapsayıcı gönüllülük anlayışıyla öne çıkan Kızılay Engelsiz Urla, gonulluol.org platformu üzerinden en fazla görev açan birim olarak ödüllendirildi. Ayrıca sahada görev yapan gönüllülerin simgesi hâline gelen kırmızı yeleği temsil eden duruşu nedeniyle “Kırmızı Yelek Özel Ödülü”ne layık görüldü. Bu ödül, engelleri aşan ve gönüllülüğü herkes için erişilebilir kılan çalışmaların bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Başkan Saltık’tan teşekkür mesajı

Türk Kızılay Urla Başkanı Nurgül Saltık, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu ödüllerin gönüllülerin katkıları, bağışçıların destekleri ve ekiplerin özverili çalışmalarının sonucu olduğunu ifade etti. Saltık, Kızılay Kadın Urla, Kızılay Engelsiz Urla, gönüllüler ve Türk Kızılay İzmir İl Başkanlığı’na teşekkür etti.

“Birlikten iyilik doğar” vurgusu

Türk Kızılay Urla, birlik ve dayanışma anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürerek, iyiliği yaymaya ve toplumsal faydayı büyütmeye devam edeceğini bildirdi.