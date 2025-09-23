İzmir’in Menderes ilçesinde taşınma sırasında kurulan nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın annesi Songül Lök, olayda ciddi ihmaller olduğunu belirterek sorumluların yargılanmasını istedi.

Gaziemir’deki evinde 19 yaşındaki oğluyla taziyeleri kabul eden anne Lök, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

“Asansörün halatı koptu, koltuk kızımın üzerine düştü”

Olay gününü anlatan Lök, kızının taşınma sırasında kurulan asansörü merak ettiğini söyledi. Küçük Ebrar’ın dışarı çıkmak için izin istediğini aktaran anne, “Birden ‘pat’ diye bir ses duydum. Önce başka bir çocuğa bir şey oldu sandım. Meğer asansörün halatı kopmuş, koltuk kızımın üzerine düşmüş” dedi.

“Nakliye asansörü değil, inşaat asansörüydü”

Acılı anne, kurulan düzenekte büyük hatalar bulunduğunu savundu: Asansörün dik kurulduğunu, yanlarının kapalı olmadığını, etrafında güvenlik şeridi çekilmediğini, kullanılan sistemin ev eşyası taşımaya uygun olmadığını belirtti.

Firma hakkında da konuşan Lök, “Yeğenim firmayı aramış. Onlar işi taşerona vermiş. Kendi işlerini başkasına niye veriyorlar? Olayda çok ihmal var” ifadelerini kullandı.

“Kızım avukat olmak istiyordu”

Songül Lök, kızının başarılı bir öğrenci olduğunu, 4. sınıfta okuduğunu ve okulda halk oyunları ekibinde yer aldığını anlattı. Ebrar’ın hayallerinden de söz eden anne, “Hayalim onun avukat olmasıydı.

Çok çalışkandı, konuşması düzgündü. Doktor da olmak istiyordu. Enerjisi ve iletişimi çok güçlüydü. Melek oldu ama başka çocuklar aynı acıyı yaşamasın” diye konuştu.

23 Nisan’daki dans görüntüleri hatıra kaldı

Ebrar Aktaş’ın son kez katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda arkadaşlarıyla dans ettiği görüntüler, ailesi için acı bir hatıra oldu.

Olay sonrası soruşturma

20 Eylül’de Menderes Cüneytbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ebrar Aktaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G. “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklanırken, firma çalışanı A.H.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.