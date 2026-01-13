Son Mühür/ Seçil Ünlü- Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmada, mevsimsel budama sonrası ortaya çıkan ağaç artıkları değerlendirildi. Ağaçların sağlıklı gelişimi için yapılan budama işlemlerinin ardından ortaya çıkan odunlar çöpe atılmadı, belediyenin atölyelerinde işlenerek yakacak odun haline getirildi.

Elde edilen tonlarca odun, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan talep ve incelemeler doğrultusunda belirlenen ihtiyaç sahibi Konaklılara ulaştırıldı.

Yeni yılın ilk günlerinden bu yana 250 aileye destek

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte başlayan çalışma kapsamında bugüne kadar 250 aileye kışlık yakacak odun teslim edildi. Uygulamanın önümüzdeki günlerde de sürdürülerek daha fazla haneye ulaşması hedeflendi.

“Isınmayan yuva kalmasın istedik”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, uygulamanın kış boyunca devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Konaklı komşularımızla birlikte dayanışarak güçlenen bir kent anlayışıyla hareket ediyoruz. ‘Konak’ta kimse yalnız hissetmeyecek’ diyerek yola çıktık. Kış aylarında da komşularımızı yalnız bırakmadık, ısınmayan yuva kalmasın istedik. Bir yandan İzmirGaz ile koordinasyon halinde ilçenin her noktasına doğal gaz ulaşması için çalışmalar yürütülüyor. Diğer yandan sobalı evlerde yaşayan ve ihtiyacı bulunan komşularımıza, kendi atölyelerimizde ürettiğimiz yakacak odunları ulaştırıyoruz.”

Doğa korunuyor, sosyal destek büyüyor

Budama atıklarının yakacak oduna dönüştürülmesiyle hem çevreye katkı sağlandı hem de sosyal destek mekanizması güçlendirildi. Konak Belediyesi’nin uygulaması, İzmir’de yerel yönetimlerin sosyal dayanışma alanındaki çalışmalarına örnek gösterilen projeler arasında yer aldı.