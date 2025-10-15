Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği Patilerin Festivali, 18 Ekim’de Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşecek. Renkli etkinliklerin yer alacağı festivalde, sahipsiz can dostları yuvalarına kavuşacak, İzmirliler dostlarıyla keyifli bir gün geçirecek.

Patilerin Festivali 6’ncı kez İzmirlilerle buluşuyor

Konak Belediyesi, hayvan dostu farkındalık etkinliği Patilerin Festivalini bu yıl 6’ncı kez düzenliyor. 18 Ekim Cumartesi günü 11.00–19.00 saatleri arasında Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak festival, İzmirlileri ve patili dostlarını bir araya getirecek.

Festival, Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile hayvan dostu sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilecek. Etkinlik alanında kurulacak stantlarda, sahipsiz kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi sağlanacak. Yeni dostlarını sahiplenen vatandaşlara, içerisinde mama, bakım ve oyuncakların yer aldığı hediye paketleri verilecek.

Gün boyu renkli etkinlikler

Patilerin Festivali, bu yıl da eğlenceli ve farkındalık dolu etkinliklere sahne olacak.

Festival boyunca:

Atlı Polis Birliği korteji,

Köpek Eğitim Merkezi (KEM) şovları,

Kutay Özkan ile Hayvanlarla Yaşam Eğitimi,

Pet kuaför workshop,

Sahibine En Çok Benzeyen Köpek Yarışması ve En Yetenekli Köpek Yarışması yer alacak. Tüm etkinliklere gün boyunca DJ performansları ve canlı müzik eşlik edecek.

Amaç: farkındalık ve sevgi dolu yuvalar

Konak Belediyesi, Patilerin Festivali ile hem hayvan sevgisini pekiştirmeyi hem de sokaktaki can dostlara yeni yuvalar kazandırmayı hedefliyor. Her yıl büyük ilgi gören festival, bu yıl da hem çocuklara hem yetişkinlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Gündoğdu Meydanı, 18 Ekim’de dostluk, sevgi ve farkındalık dolu bir güne ev sahipliği yapacak.