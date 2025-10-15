İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde inşa ettirdiği Anıt Kafe için mahkemeden yıkım kararı çıktı. 2022 yılında Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nın hemen yanında, Tuna Yalı Bulvarı üzerinde açılan tesis, bölge sakinlerinin tepkisini çekmişti. Vatandaşlar, yapının Kıyı Kanunu’na aykırı olduğunu dile getirerek yargı yoluna gitmiş ve aynı zamanda savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Mahkeme: Kıyı kanununa aykırı

İzmir 6. İdare Mahkemesi, yapılan incelemelerin ardından yapının İmar, Çevre ve Kıyı Kanunu hükümlerine uygun olmadığına karar verdi.

Mahkeme kararında, kıyı alanlarının kamuya açık ve yapılaşmadan uzak olması gerektiği vurgulandı.

Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı devreye girerek, Karşıyaka Belediyesi’ne resmi yazı gönderdi. Yazıda, mahkeme kararının uygulanması gerektiği belirtilerek, tesisin yıkım işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.

Belediye: Tesis kapatıldı

Karşıyaka Belediyesi, gelen yazı doğrultusunda işletmenin faaliyetlerini durdurdu.

Kafenin girişine asılan duyuruda, “İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin 21.10.2024 tarihli kararına istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım kararı alınmıştır” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, tesis alanının İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunduğu da hatırlatıldı. Kapatma kararı sonrası kafenin önümüzdeki günlerde tamamen yıkılması bekleniyor.

50 masa ve 200 kişilik kapasiteyle 2022’de açılmıştı

Anıt Kafe, 2022 yılının Eylül ayında Karşıyaka Belediyesi tarafından törenle hizmete açılmıştı. Açılış döneminde belediye, tesisin kıyıda halkın kullanımına açık, estetik bir sosyal mekân olacağını duyurmuştu.

Belediyenin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Anıt Kafe’miz açıldı. Ne kadar çok beğenildiğini ve nasıl bir ihtiyaç olduğunu gece gündüz boş bulamayacağınız masalardan anlayabilirsiniz” ifadeleri kullanılmıştı.

Belediye ayrıca tesisin 50 masa ve 200 kişilik kapasiteye sahip olduğunu, bölge halkının deniz manzarası eşliğinde vakit geçirebileceği kamusal bir sosyal tesis olarak hizmet vereceğini belirtmişti.