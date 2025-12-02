Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Konak Belediyesi ile Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde hazırlanan ve Türkiye ile Hollanda arasında 400 yılı aşkın süredir devam eden keşif, ticaret ve kültürel etkileşimin izlerini taşıyan Ortak Miras Sergisi, Tarihi Bıçakçı Han’da açıldı. Sergi, iki ülkenin ortak tarihsel belleğini sanat ve kültür aracılığıyla gözler önüne serdi.

Serginin açılışına Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Hollanda İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş, çeşitli ülkelerin konsolosluk temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar, akademisyenler, sanatçılar ve muhtarlar katıldı.

Sanat ve tarihin ortak dili

Sergide; Pieter de Hooch’un tablosunda yer alan ve kadın kooperatiflerinin emeğiyle yeniden dokunan Bergama Halısı, depremzede çocuklarla yapılan atölye çalışmasında ortaya çıkan İnci Küpeli Kız temalı eser, Delft Mavisi çiniler, laleler ve lale soğanları, Levanten ticaretini anlatan çalışmalar ile mimari ve sanatsal ortak değerler yer aldı.

Mutlu: “Ortak miras geleceğe taşınıyor”

Açılışta konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, serginin iki ülke arasındaki köklü bağların güçlü bir yansıması olduğunu vurguladı. Mutlu, Ortak Miras Sergisi’nin ticaretten sanata uzanan ortak değerleri görünür kıldığını belirterek bu mirası sahiplenmenin kültürel bir sorumluluk olmanın ötesinde, karşılıklı dostluğun bir ifadesi olduğunu söyledi.

Konak’ta kültür ve sanat vurgusu

Konak’ı yeniden İzmir’in kültür ve sanat merkezlerinden biri haline getirme hedeflerini hatırlatan Mutlu, bu tür uluslararası ve nitelikli etkinliklerin kentin kültürel kimliğini güçlendirdiğini ifade etti. Serginin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“İlk Hollanda konsolosluğu İzmir’de kuruldu”

Büyükelçi Joep Wijnands ise konuşmasında Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin 17. yüzyıla dayandığını, ilk Hollanda konsolosluğunun 1612 yılında İzmir’de kurulduğunu hatırlattı. İzmir’in tarih boyunca ticaret ve kültürel etkileşimin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Sergi 31 Ocak’a kadar gezilebilecek

Açılışın ardından dostluk nişanesi olarak lale soğanları hediye edildi. Ortak Miras Sergisi, 2 Aralık–31 Ocak tarihleri arasında hafta içi her gün 09.30–17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Serginin önümüzdeki yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinde de izleyiciyle buluşturulması planlanıyor.