İzmir'in Tire ilçesinde görev yapan İngilizce Öğretmeni Didem Özü, geliştirdiği gönüllülük temelli ve toplumsal odaklı projelerle uluslararası düzeyde tanındı. İngiltere'de her yıl düzenlenen prestijli "İlham Veren Kadınlar" (She Inspires Awards) yarışmasında, "Eğitimde Yükselen ve Sürekli İlerleyen" kategorisinde özel ödül kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi'nde 15 yıllık meslek tecrübesi bulunan Özü, geleneksel sınıf sınırlarını aşan eğitim yaklaşımlarıyla öne çıktı.

Gönüllülük projeleriyle 26 ülke arasında finale yükseliş

Didem Özü'nün eğitim alanındaki yenilikçi ve toplum yararına yaptığı çalışmalar, onu Manchester’da gerçekleştirilen uluslararası bir zirveye taşıdı. 20 Kasım tarihinde 26 farklı ülkeden binlerce öğretmenin katılımıyla gerçekleşen bu büyük yarışmada finale kalmaya hak kazanan Didem Öğretmen, projeleriyle fark yarattı. Özü, yarışmaya kendi yürüttüğü çalışmalarla başvurduğunu ve süreçte önce adaylığının, ardından da finale kaldığının kendisine bildirildiğini aktardı.

Özü, ödül platformunun meslek ayrımı gözetmeksizin, toplum için değer üreten tüm çalışmaları takdir ettiğini belirterek, "Bu platformda hangi meslek olursa olsun, toplum yararına yapılan çalışmalar değerlendiriliyor. Ben ülkemi temsil edebilmek adına orada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum," ifadelerini kullandı.

Kupa kaldırmak büyük gurur: "Hayallerinizin peşinden gidin" mesajı

Ödül töreni gecesinde yaşadığı heyecanı ve duyguları paylaşan Didem Özü, uluslararası bir alanda bayrağı dalgalandırmanın önemine vurgu yaptı. Özü, "Gecenin sonunda özel ödül kategorisinde ilk sırada yer aldığımı, ismimin ekranda yandığını görmenin mutluluğu tarif edilemezdi. Uluslararası bir platformda ülkemi temsil edip kupa kaldırabilmek gerçekten büyük gururdu," şeklinde konuştu.

Başarısını tüm öğrencilerine ve emek verdiği kadınlara ithaf ettiğini belirten Didem Öğretmen, ilham verici bir çağrıda bulundu: "Her hayal küçük bir adımla başlar. Lütfen vazgeçmeyin, her zaman büyük düşünün ve hayallerinizin peşinden cesaretle gidin." Özü'nün bu başarısı, İzmir eğitim camiası için hem bir motivasyon kaynağı hem de bir gurur tablosu oldu.