Son Mühür/ Emine Kulak- Sonbahar kapıyı araladı, serin rüzgârlar kenti dolaşmaya başladı. Kış yaklaştıkça evlerde soba, pazarlarda kömür telaşı hissediliyor. Ancak ekonomik sıkıntılar bu telaşın keyfini gölgeliyor; hem vatandaş hem de esnaf kara kara düşünüyor.

İzmir Odun ve Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzyol, devletin kömürden tamamen çekilmesinin sektörde büyük belirsizlik yarattığını belirterek, kaliteli kömür temini konusunda endişeli olduklarını söyledi. Öte yandan kömür sektöründe yaşanan durgunluk ve arz sıkıntısına dikkat çekti.

“ZAM YOK”

Devletin kömür üretiminden çekilmesiyle birlikte piyasadaki denetim ve kalite güvencesinin zayıfladığını ifade eden Düzyol, “Kömüre zam yapmadık. Devlet kömürden kendini çekti, hepsini özelleştirdi. Bu bizi tedirgin ediyor. Kaliteli kömürün şehre girmesi noktasında endişeliyiz. Soma’daki kömür havzaları Türkiye’nin en kaliteli havzalarıdır çünkü kükürt oranı düşüktür. Ancak devlet orayı kömürcü olmayan şahıslara verdi. Şu anda hangi kömürün güvenilir olduğunu tespit edemiyoruz” dedi.

KÖMÜR SATIŞLARINDA TARİHİ DÜŞÜŞ

Düzyol, kömüre zam yapılmamasına rağmen satışların neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek, “Eskiden insanlar 500 ton gibi toplu alımlar yapardı. Şimdi torba torba kömür alıyorlar. Kömür yakanlar genellikle orta ve alt gelir grubundaki insanlar, üst gelir grubundakiler doğalgaz kullanıyor” ifadelerini kullandı.

“KÖMÜR ALIMI DURDU”

İzmir genelinde kömür satan dükkân ve bayilerin yüzde 80’inin kapandığını belirten Düzyol, “Kömür alımı yüzde 90 oranında durdu. Elinde kömür kalan esnaf malını tutuyor. İzmir’de havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gitmesi de satışları olumsuz etkiliyor” dedi.

“MARKETLERDE SATILAN KÖMÜRLER DENETLENMELİ”

Bazı market zincirlerinde torba kömür satışlarının yapıldığını hatırlatan Düzyol, “Bakkallarda ve üç harfli marketlerde satılan kömürlerin belgeleri kontrol edilmeli. Çevre,Şehircilik ve İklim Bakanlığı denetlemeli. Belgesi var mı, yok mu denetlenmeli. Marketlerden 1 torba kömür kredi kartıyla alınabiliyor ama bu satışlar sektörümüzü olumsuz etkiliyor ”dedi.

KÖMÜRÜN TONU 8 BİN 500 TL

Kömür fiyatlarında yeni bir artış olmadığını, piyasada satılan ürünlerin önceki dönemden kalan stoklar olduğunu söyleyen Düzyol, “1 ton kömür şu anda 8 bin 500 TL civarında. Ancak yeni kömür alımı yapılmıyor” diye konuştu.