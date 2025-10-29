Son Mühür- Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun coşkusunu taşıyan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapsamlı bir kutlama mesajı yayımladı. Dr. Kasapoğlu, mesajında Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim şekli olmadığını, aynı zamanda süregelen bir gelişim felsefesi olduğunu vurguladı.

Kuruluş felsefesi: Milletin kayıtsız şartsız iradesi

Dr. Kasapoğlu, Cumhuriyet'in tarihsel sürecine değinerek, başlangıcın 1919'da Samsun'a atılan ilk adımla başladığını belirtti. Bu başlangıcın Amasya Genelgesi ile "Milletin kaderini yine milletin azim ve kararı belirler" ilkesine dönüştüğünü ifade etti. Erzurum ve Sivas kongrelerinde dağınık halde bulunan umutların tek bir idealde birleştiğini aktaran Bakan, 23 Nisan 1920'de Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile milli iradenin güvence altına alındığını kaydetti. Sakarya ve Dumlupınar zaferleriyle elde edilen sarsılmaz özgüvenin, Lozan Anlaşması ile uluslararası alanda hukuki tescilini aldığını ve nihayet 29 Ekim 1923’te isminin “Cumhuriyet” olarak konulduğunu vurguladı. Bu ismin altında yatan temel ilkenin ise “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!” olduğu dile getirildi.

Cumhuriyet'in misyonu ve günümüz Türkiye'si

Kasapoğlu’na göre Cumhuriyet, sadece tarihî bir dönüm noktası değil; her yurttaşın eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir ödev, çalışma biçimi ve ortak gelecek vizyonudur. 29 Ekim’in; milletin özgüvenini tazelediği, üretim, fırsat eşitliği ve refahı büyütme kararlılığını yinelediği bir gün olduğunu belirtti.

Mesajında günümüz Türkiye'sinin başarısına odaklanan Dr. Kasapoğlu, mevcut atılımların, kurucu kadroların bağımsızlık iddiasının güncel bir devamı olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Savunma sanayinde yerlilik oranını artırdığını, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını, ulaştırma altyapısını güçlendirdiğini ve afetlere karşı daha dirençli kentler hedeflediğini belirtti. Üretimde verimlilik hamleleri, eğitimde ve sporda fırsat eşitliğinin genişletilmesi gibi alanlarda kaydedilen ilerlemelerin altını çizdi.

Gelecek vizyonu ve vurgu

Kasapoğlu, gençlerin laboratuvarda, atölyede ve spor sahalarında her geçen gün yeni bir Türkiye resmi çizdiğini aktardı. Kadınların, gençlerin, engelli vatandaşların ve emekçilerin daha etkin, adil ve refah içinde yer aldığı bir Türkiye'nin vücut bulduğunu ifade etti. Bu başarıların tesadüf değil, sistemli çalışmanın, hizmet odaklı siyasetin ve iyi planlanmış bir geleceğin sonucu olduğunu belirten Kasapoğlu, asıl görevin bu başarıları kalıcı kılmak olduğunu söyledi.

Sözlerinin sonunda, Cumhuriyet’in en kıymetli mirasının çözüm üretmek olduğunu belirten Dr. Kasapoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Cumhuriyet’in 102. yılında, bahane değil çözüm, umutsuzluk değil cesaret üreten başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucu kadroları, özgürlükler için canlarını feda eden şehitlerimizi ve isimsiz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun Türkiye'm!"